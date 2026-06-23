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Portugal-Ouzbékistan, Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Cristiano Ronaldo et les Portugais restent sur un match nul contre la RD Congo. [REUTERS/Phil Noble]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le Portugal, accroché par la RD Congo lors de son entrée en lice, affronte l'Ouzbékistan ce mardi 23 juin, lors de la Coupe du monde 2026.

L’heure de se relancer. Accroché par la RD Congo lors de la première journée, le Portugal doit se reprendre face l'Ouzbékistan, battu par la Colombie, ce mardi 23 juin au NRG Stadium de Houston, lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026.

La Seleção de Cristiano Ronaldo n’a plus le droit à l’erreur pour s’éviter un stress avant la dernière journée contre la Colombie. Face aux Loups Blancs, entraînés par Fabio Cannavaro, ils n’ont d’autre choix que la victoire.

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Programme TV

Portugal – Ouzbékistan

Coupe du monde 2026

Mardi 23 juin

19h sur M6 et beIN SPORTS 1, disponible via MyCanal

PortugalOuzbékistanQuelle heure quelle chaîneCoupe du monde 2026Football

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Après le match nul concédé contre la RD Congo, le Portugal affronte l'Ouzbékistan pour son 2e match à la Coupe du monde 2026.
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