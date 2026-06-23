Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Qui est Kenzo Kies, le joueur de foot en état de mort cérébrale après s'être noyé ?

Kenzo Kies a joué pendant sept ans à Saint-Etienne. [Capture d'écran Instagram ]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Après s'être noyé dans le Rhône ce lundi soir, le footballeur professionnel Kenzo Kies se trouve actuellement en état de mort cérébrale. Formé au FC Lyon, il avait rapidement été repéré par l'OL.

Un drame de plus lié à la canicule. Alors que les noyades se multiplient en France en cette période caniculaire, un incident s'est produit lundi soir dans le Rhône. Le jeune footballeur professionnel de 21 ans, Kenzo Kies s'est noyé obligeant une intervention d'urgence des pompiers. Âgé de 21 ans, ce joueur franco-algérien est actuellement en état de mort cérébrale.

Né en 2005 à Lyon, Kenzo Kies a réalisé tout le début de sa carrière dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Formé au FC Lyon, le jeune talent va rapidement être repéré par la meilleure équipe du coin, l'Olympique lyonnais. Après six saisons passées à l'OL, l'ailier droitier a changé d'air, sans pour autant quitter la région. 

Après un bref passage d'un an à l'AS Saint-Priest, Kenzo Kies a rejoint le rival historique des Lyonnais, l'AS Saint-Etienne. Il restera pendant sept ans chez les Verts avant de quitter le club à l'été 2025 pour rejoindre l'En Avant Guingamp. 

Présenté comme un joueur de Ligue 2, Kenzo Kies avait plutôt les faveurs des équipes réserves que ce soit du côté de Saint-Etienne ou de Guingamp. La saison dernière, le joueur n'avait joué que quatre matchs avec la réserve de Guingamp en National 3 pour un seul but. 

Sur le même sujet Canicule : 40 morts par noyade recensés depuis le 18 juin Lire

Depuis le début de l'été, les accidents de ce type se sont multipliés. Ce mardi matin, Sébastien Lecornu a annoncé que 40 morts par noyade avaient été recensés depuis le 18 juin 2026. 

Rhôneligue 2noyadeCanicule

À suivre aussi

Rhône : un animateur d’un centre périscolaire mis en examen pour viol et agressions sexuelles
Incendie criminel près de Lyon : quatre individus interpellés
Rhône : au moins 65 personnes interpellées lors d'une opération de police XXL contre le narcotrafic

Ailleurs sur le web

Dernières actualités