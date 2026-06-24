Coupe du monde 2026 : Donald Trump remettra le trophée au vainqueur avec le président de la FIFA

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, remettra le trophée de la Coupe du monde au vainqueur de cette édition 2026 le 19 juillet prochain, a annoncé la FIFA mardi.

C’était attendu. La FIFA a indiqué ce mardi soir que Donald Trump, président des Etats-Unis, remettra le trophée de la Coupe du monde 2026 de football au capitaine du pays vainqueur à l'issue de la finale qui se disputera le dimanche 19 juillet au MetLife Stadium à East Rutherford, près de New York.

Comme il en est devenu coutume durant chaque Mondial (Vladimir Poutine en 2018 en Russie, l’Emir Tamim ben Hamad Al Thani en 2022 au Qatar pour les plus récents), Donald Trump effectuera ce geste symbolique conjointement avec Gianni Infantino.

«Nous serons côte à côte avec le président pour assister à la finale et, bien sûr, pour remettre ensemble le trophée au vainqueur», a confirmé le patron de l‘instance internationale de football sur Fox News.

En 2025, Donald Trump, qui n'a jusqu'ici pas assisté à un match de cette compétition, avait remis le trophée du tout nouveau Mondial des clubs, disputé aux Etats-Unis, aux joueurs de Chelsea vainqueurs de la finale face au PSG.