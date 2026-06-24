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Coupe du monde 2026 : pourquoi les troisièmes matchs de groupe se jouent-ils en même temps ?

L'équipe de France affrontera la Norvège pour son troisième match de groupe, vendredi, à Boston. [REUTERS/Eric Cox]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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A partir du mercredi 24 juin, se disputent les troisièmes et derniers matchs de groupes de la Coupe du monde 2026. Les rencontres d’une même poule se jouent en même temps.

Une particularité qui n’existe pas depuis toujours. La troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 se dispute de ce mercredi jusqu’à samedi. Elle verra notamment l’équipe de France disputer son match contre la Norvège vendredi soir (21h heure française) en même temps que l’autre rencontre du groupe I, Irak-Sénégal.

Il faut savoir que cette règle des matchs à la même heure a vu le jour après un scandale intervenu lors du Mondial 1982. Cette année, en Espagne, le groupe 2 est composé de la RFA (Allemagne de l’Ouest), de l’Algérie, du Chili et de l’Autriche.

«la honte de Gijon»

Les Allemands perdent le premier match contre les Algériens (1-2), et se reprennent contre le Chili. De son côté, l’Algérie s’incline contre l’Autriche. Alors que les Fennecs battent le Chili lors de la dernière journée, le lendemain, l’Allemagne affronte l’Autriche et s’impose 1-0 à Gijon. 

Pour de nombreux spécialistes, la rencontre a été arrangé entre les deux pays voisins pour se qualifier ensemble. Ce match sera surnommé «le pacte de non-agression de Gijon» ou «la honte de Gijon».

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La polémique fut vive autour et la FIFA décida qu’à l'avenir les matchs de la dernière journée d'une même poule se joueraient simultanément dans toutes les compétitions. 

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