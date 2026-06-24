Coupe du monde 2026 : quand Didier Deschamps retrouvera-t-il l’équipe de France ?

Endeuillé par le décès de sa mère, Didier Deschamps a quitté l’équipe de France et les Etats-Unis pour rentrer en France afin d’assister aux obsèques.

Il est rentré précipitamment en France. Endeuillé par le décès de sa mère, Didier Deschamps a quitté, mardi, l’équipe de France et les Etats-Unis pour retourner dans l’Hexagone afin d’assister aux obsèques. Et en son absence, c’est son fidèle adjoint Guy Stéphan qui assurera l’intérim et sera sur le banc tricolore, vendredi, pour le dernier match de la phase de groupes face à la Norvège.

Présent pour le 16e de finale des Bleus

Mais si le sélectionneur tricolore manquera ce choc décisif pour la 1ère place du groupe I, les deux étant à égalité en tête avec six points, il devrait retrouver les Bleus dès le samedi, soit le lendemain de la rencontre, selon Le Parisien. Il pourra ainsi préparer avec ses joueurs le 16e de finale prévu trois jours plus tard.

S’ils finissent en tête de leur poule, les coéquipiers de Kylian Mbappé seront opposés à un 3e de groupe (C, D, F, G ou H), le mardi 30 juin à 23h (heure française). En revanche, en cas de 2e place, ils affronteront le 2e du groupe E (Côte d’Ivoire, Equateur ou Curaçao) toujours le 30 juin mais à 19h (heure française).

Pour rappel, Didier Deschamps dispute sa dernière compétition avec les Bleus. Il quittera son poste de sélectionneur à l'issue de cette Coupe du monde 2026 après quatorze ans passés à la tête de l'équipe de France.