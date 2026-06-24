Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Coupe du monde 2026 : quand Didier Deschamps retrouvera-t-il l’équipe de France ?

Didier Deschamps a été endeuillé par le décès de sa mère. Didier Deschamps a été endeuillé par le décès de sa mère. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Endeuillé par le décès de sa mère, Didier Deschamps a quitté l’équipe de France et les Etats-Unis pour rentrer en France afin d’assister aux obsèques.

Il est rentré précipitamment en France. Endeuillé par le décès de sa mère, Didier Deschamps a quitté, mardi, l’équipe de France et les Etats-Unis pour retourner dans l’Hexagone afin d’assister aux obsèques. Et en son absence, c’est son fidèle adjoint Guy Stéphan qui assurera l’intérim et sera sur le banc tricolore, vendredi, pour le dernier match de la phase de groupes face à la Norvège.

Présent pour le 16e de finale des Bleus

Mais si le sélectionneur tricolore manquera ce choc décisif pour la 1ère place du groupe I, les deux étant à égalité en tête avec six points, il devrait retrouver les Bleus dès le samedi, soit le lendemain de la rencontre, selon Le Parisien. Il pourra ainsi préparer avec ses joueurs le 16e de finale prévu trois jours plus tard.

S’ils finissent en tête de leur poule, les coéquipiers de Kylian Mbappé seront opposés à un 3e de groupe (C, D, F, G ou H), le mardi 30 juin à 23h (heure française). En revanche, en cas de 2e place, ils affronteront le 2e du groupe E (Côte d’Ivoire, Equateur ou Curaçao) toujours le 30 juin mais à 19h (heure française).

Guy Stéphan remplacera Didier Deschamps pour le match de l'équipe de France contre la Norvège à la Coupe du monde 2026.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : qui est Guy Stéphan qui va remplacer Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France face à la Norvège ? Lire

Pour rappel, Didier Deschamps dispute sa dernière compétition avec les Bleus. Il quittera son poste de sélectionneur à l'issue de cette Coupe du monde 2026 après quatorze ans passés à la tête de l'équipe de France.

FootballCoupe du monde 2026Equipe de FranceDidier Deschamps

À suivre aussi

«Vous n’êtes pas seuls» : le message de soutien de Kylian Mbappé à Didier Deschamps après le décès de sa mère
Fabio Cannavaro perçoit quatre millions d'euros par an à la tête de l'équipe d'Ouzbékistan.
Coupe du monde 2026 : le sélectionneur de l’Ouzbékistan est l’un des mieux payés de la compétition, plus que Didier Deschamps
N'Golo Kanté pourrait connaître sa première titularisation dans la compétition.
Coupe du monde 2026 : voici la composition probable de l’équipe de France pour le choc contre la Norvège

Ailleurs sur le web

Dernières actualités