Coupe du monde 2026 : quel est le bilan de la deuxième journée de la phase de poules ?

Au terme d’une journée de Coupe du monde remplie de rebondissements, l'heure est venue de faire le bilan de cette deuxième journée de phase de poules.

C'était le moment de se racheter pour certaines nations comme la Croatie, l'Espagne ou encore la Belgique. À l'issue de cette deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde, nous connaissons désormais les premières équipes qualifiées et, à l’inverse, celles déjà quasiment éliminées.

Groupe A : le Mexique déjà en 16e, les Tchèques n’y arrivent pas

En battant la Corée du Sud (1-0), le Mexique, pays organisateur, est officiellement qualifié pour les 16e de finale de sa compétition. Avec la règle de la différence de but particulière, la Corée du Sud ne peut donc pas passer devant le Mexique.

La République tchèque n’a pas réussi à se défaire du piège sud-africain (1-1). Les deux équipes devront impérativement gagner leur dernier match s’ils veulent espérer avoir une place en phase finale. Une seule des deux équipes aura une chance d’y accéder.

Groupe B : Le Canada cartonne, la Suisse aussi

Alors que le Canada, deuxième pays organisateur, recevait le Qatar, les Canadiens ont déroulé. Un carton 6-0, et une première victoire dans l’histoire de leur sélection. Jonathan David, le buteur, a inscrit un triplé.

La Suisse, victorieuse de la Bosnie-Herzégovine (4-1), a remporté un match qui a mis du temps à démarrer. À la 74ᵉ minute, le score était toujours de 0-0. À l’image du groupe A, la Bosnie et le Qatar se disputeront une troisième place synonyme peut-être de qualification au prochain tour.

Groupe C : Le Maroc peut souffler, le Brésil déroule

Le Maroc, qui affrontait l’Écosse, s’est fait peur, mais a tenu bon tout le match (1-0). Ismaël Saibari, buteur dès la deuxième minute, a inscrit son 2e but dans ce mondial. Les Lions de l’Atlas défieront le petit poucet, Haïti, lors du dernier match de cette phase de poules pour accrocher la première place.

Dans l’autre match, c’est le Brésil qui affrontait Haïti. La victoire 3-0 a permis aux hommes de Carlo Ancelotti de souffler après un premier match compliqué contre le Maroc. Vinicius buteur dans cette rencontre, a vu son compteur augmenter dans ce Mondial.

Groupe D : les États-Unis qualifiés, la Turquie éliminée

Au terme d’un match où l’arbitrage a été remis en question, ce sont les États-Unis, troisième pays organisateur, qui l'ont emporté contre l’Australie (2-0). Une victoire qui leur permet de se qualifier au prochain tour, comme le Mexique et le Canada.

La Turquie se place comme la plus grosse déception de cette Coupe du monde. Une équipe jeune et talentueuse qui n’aura jamais réussi à marquer les esprits. Deux défaites en deux matchs et une élimination précoce. Le Paraguay, qui a ouvert le score très vite (2e minute), a tenu et a écarté les Turcs avant de défier l’Australie pour la deuxième place du groupe.

Groupe E : les Allemands s’en sortent, l’Équateur déçoit

Entre la Côte d’Ivoire et l’Allemagne, le match était sous tension. Une rencontre assez équilibrée avec des Ivoiriens qui auraient pu tuer le match en fin de rencontre avec Simon Adingra qui laissera la Mannschaft en vie. En fin de rencontre, Denis Undav, entré en jeu, a inscrit un doublé pour signer une victoire importante et qualifier l’Allemagne en seizièmes de finale (2-1).

De l’autre côté, l’Équateur est tombé sur Eloy Room qui a dégoûté La Tri. Auteur de 15 arrêts, un record dans l’histoire de la compétition, le gardien de Curaçao a écœuré les coéquipiers de Willian Pacho. Il faudra un exploit face aux Allemands pour tenter de décrocher une place qualificative pour la suite de la compétition.

Groupe F : le spectacle néerlandais, la Tunisie coule

Les Pays-Bas, bien décidés à effacer leur match nul face au Japon en première journée, affrontaient des Suédois gonflés à bloc après leur succès 5-1 face à la Tunisie. Une rencontre qui a viré au cauchemar pour la Suède, qui a subit le réalisme des Pays-Bas en encaissant sur leurs premières frappes deux buts dans le premier quart d’heure. Ils ne sont pas parvenus à revenir dans la rencontre : résultat 5-1 en faveur des Néerlandais.

De l’autre côté, le fiasco continue pour les Tunisiens. Cette fois-ci, ce n’est pas 5-1, mais bien le même écart. 4-0 face à des Japonais dominants dans les duels. La Tunisie a donc encaissé 9 buts en deux matchs, et est officiellement éliminée de la Coupe du monde.

Groupe G : la Belgique toujours à l’arrêt, l’Égypte bien embarquée

La Belgique souhaitait bien faire après leur match nul obtenu contre l’Égypte. Cela était sans compter sur le gardien iranien qui en a décidé autrement. 90 minutes plus tard, 7 arrêts et un score nul et vierge. Les Belges sont dos au mur et devront impérativement battre la Nouvelle-Zélande s’ils souhaitent poursuivre leur parcours dans la compétition et ne pas subir une élimination humiliante.

L’Égypte, quant à elle, a su renverser la rencontre face au Néo-Zélandais. Un match mal entamé pour les Égyptiens qui ont été menés au score en première période. Mais les coéquipiers de Mohamed Salah sont revenus pour finalement s’imposer 3-1 et prendre provisoirement la première place du groupe.

Groupe H : L'Espagne démarre enfin, le Cap-Vert vers un exploit

L’Espagne affrontait l’Arabie saoudite dimanche dernier. Lamine Yamal, auteur d’un match compliqué, a quand même lancé les siens vers la route de la victoire avec une ouverture du score tôt dans le match. 4-0 et une domination nette des Espagnols qui ne devront pas perdre contre l’Uruguay pour décrocher la première du groupe.

Le Cap-Vert, équipe surprise de la compétition, nous offre une Coupe du monde de rêve. Après avoir tenu tête au champion d’Europe en titre, l’Espagne, c’est au tour de l’Uruguay de s'être cassé les dents sur les Cap-verdiens. Après l’ouverture du score, ils se sont vus rattraper puis mener à la suite d’un but très contesté. Ils ont fini par revenir dans cette partie pour accrocher le match nul (2-2) et s’offrir une chance de finir dans les deux premiers du groupe en cas de sacre contre l’Arabie Saoudite.

Groupe I : la France et la Norvège qualifiées, une finale à venir

L’équipe de France aura attendu avant de décrocher son billet pour les seizièmes de finale. Face à l’Irak, les Bleus se sont imposés 3-0 avec plus de 2 h d’attente entre les deux mi-temps. La raison : de gros orages et une météo qui n'a pas permis de reprendre. Cependant, le trio d’attaque Olise, Dembélé, Mbappé a régalé. Deux contributions de buts chacun avec encore un doublé pour Kylian Mbappé. Dans le même temps, le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé, a inscrit son premier but dans une Coupe du monde.

Norvégien et Sénégalais nous ont offert un beau spectacle (3-2). Erling Haaland a encore inscrit un doublé. Ce dernier disputait ses premiers matchs dans un mondial et il n’est pas venu faire figuration. Il défiera la France ce vendredi pour la finale du groupe I et une première place à la clé.

Groupe J : L'Argentine et Messi recordman, l’Algérie se relance

L’Argentine est officiellement qualifiée à la première place de ce groupe J. Les coéquipiers de Lionel Messi ont battu l’Autriche 2-0 avec un doublé de son capitaine. Ce dernier en est à 5 buts en deux matchs et a dépassé le record de Miroslav Klose en atteignant 18 buts dans l’histoire de la compétition.

Après la claque reçue contre l’Argentine en première journée (3-0), les Algériens devaient relever la pente. Malmenés par les Jordaniens, ils ont su renverser la rencontre afin de s’imposer 2-1 dans un match important pour la suite de la compétition. L’Algérie affrontera l’Autriche pour une finale dans ce groupe.

Groupe K : nouveau record pour Cristiano Ronaldo, la Colombie s’en sort

Dans un match à sens unique, le Portugal a su relever la tête face à l’Ouzbékistan. Une victoire 5-0, avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Ce dernier devient par conséquent le seul joueur de l’histoire à inscrire un but dans 6 Coupes du monde différentes.

Opposée à la République démocratique du Congo, la Colombie, grâce à Daniel Muñoz, est officiellement qualifiée pour la suite de la compétition. En dernière journée, ce sera le Portugal pour déterminer qui sera le vainqueur de ce groupe.

Groupe L : les Anglais calent, la Croatie redémarre

Après un départ canon contre la Croatie en première journée, l’Angleterre n’a pas trouvé la faille face à un Ghana défensif. Un match nul 0-0 qui force les Three Lions à rester concentrés sur la dernière journée contre le Panama.

Dans l’autre match du groupe, la Croatie s’est détachée du piège panaméen en s’imposant sur le plus petit écart (1-0). Une victoire qui leur permet de reprendre espoir dans la course à la qualification. Un dernier match contre le Ghana pour assurer ou non leur place pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde.