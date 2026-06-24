Coupe du monde 2026 : qui est Guy Stéphan qui va remplacer Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France face à la Norvège ?

En l’absence de Didier Deschamps, endeuillé par le décès de sa mère, Guy Stéphan dirigera l’équipe de France pour le match, vendredi à 21h, contre la Norvège à la Coupe du monde 2026.

Il va reprendre du service. Didier Deschamps ne sera pas sur le banc de l’équipe de France, vendredi, pour le match contre la Norvège à la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur tricolore a été endeuillé par le décès de sa mère et a quitté le camp de base des Bleus à Boston pour rentrer en France afin d’assister aux obsèques. Et pendant son absence, il sera remplacé par son fidèle adjoint Guy Stéphan.

Déjà à la tête des Bleus en Ligue des nations

Le technicien de 69 ans dirigera les entraînements et le choc face aux Norvégiens, décisif pour la première place du groupe I. Et ce n’est pas la première fois qu’il sera à la tête de l’équipe de France. Il avait déjà suppléé Didier Deschamps en juin 2022, après le décès de son père, lors d’un match de Ligue des nations perdu contre le Danemark (1-2).

Depuis plus de 15 ans, Guy Stéphan est le véritable homme de confiance de Didier Deschamps. Après avoir été contraint de mettre un terme à sa carrière à 29 ans en raison d’un accident de la route, il s’est tourné vers la carrière d’entraîneur. Coach du FC Montceau puis du FC Annecy, il est devenu l’adjoint de Raymond Domenech et Jean Tigana à Lyon avant de diriger seul la formation lyonnaise. Il a ensuite pris la direction de Bordeaux avant de rejoindre la Direction technique nationale.

Entraîneur de l’équipe de France des 18 ans, il a été promu adjoint de Roger Lemerre au début de l’année 2000. Une collaboration marquée par le sacre à l’Euro 2000, la victoire à la Coupe des Confédérations et sa rencontre avec Didier Deschamps. Par la suite, il a entraîné l'équipe du Sénégal et Besiktas en Turquie. Et c’est en 2009 que Didier Deschamps fait appel à lui au moment de son arrivée à Marseille. Depuis les deux hommes, qui se «comprennent les yeux fermés», ne se sont plus quittés, développant une véritable complicité à l'OM puis en équipe de France depuis 2012.

Une troisième étoile ?

«Depuis que nous sommes en équipe de France, notre proximité et notre connaissance de l'autre sont idéales. Son expérience, sa fidélité, sa loyauté, sa faculté à s'adapter à mon fonctionnement... Tout cela fait que je m’appuie énormément sur Guy», avait déclaré, il y a quelques années, Didier Deschamps à propos de son fidèle collaborateur.

Ensemble, ils ont mené l’équipe France à son deuxième sacre mondial en 2018 et à la victoire en Ligue des nations en 2021. Et le duo a pour objectif de décrocher une 3e étoile avant de quitter les Bleus après 14 ans de bons et loyaux services.