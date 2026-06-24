Cristiano Ronaldo a rectifié le tir après son entame de Mondial ratée, avec un doublé contre l'Ouzbékistan, balayé 5-0 mardi par le Portugal, désormais tout près des 16es de finale, que jouera la Colombie, tombeuse avec furia de la RD Congo (1-0).
A l'instar de son rival générationnel Lionel Messi et de Kylian Mbappé, la veille, Ronaldo s'est offert un doublé, devenant à 41 ans et 138 jours le premier joueur de l'histoire à marquer lors de six Coupes du monde. Le plus âgé demeure le Camerounais Roger Milla (42 ans et 39 jours) contre la Russie (6-1) au Mondial-1994.
Le quintuple Ballon d'Or a ainsi mis fin à une disette qui sentait fort l'inéluctable déclin, puisqu'il restait sur dix matches sans but en grands tournois, Mondial et Euro confondus. La suite dira s'il peut jouer un aussi grand rôle que Messi (5 buts), Mbappé ou encore Haaland (4), dans le blockbuster qui anime ce début de tournoi.
La Colombie s'est qualifiée mardi soir pour les 16es de finale du Mondial, en battant 1-0 la République démocratique du Congo à Guadalajara, grâce à un nouveau but de son latéral Daniel Munoz en fin de match.
Grâce à cette deuxième victoire en autant de rencontres, les hommes de Nestor Lorenzo n'auront besoin que d'un nul face au Portugal, samedi à Miami, pour conserver cette première place qui leur garantit théoriquement une suite plus abordable dans la compétition.
Au vu du jeu développé par les Cafeteros, cette "finale" de groupe s'annonce passionnante contre les coéquipiers d'un Cristiano Ronaldo qui a signé un doublé avec le Portugal, impitoyable contre l'Ouzbékistan (5-0).
La Croatie, pour le 200e match de Luka Modric, s'est relancée dans le Mondial-2026 après une défaite initiale contre l'Angleterre, en battant (1-0) le Panama, qui s'en trouve éliminé du même coup, mardi à Toronto.
Les Croates se sont imposés grâce à un but d'Ante Budimir, tout juste entré en jeu en seconde période et servi par un centre millimétré de Josip Stanisic (54e). Trois minutes plus tard, Mario Pasalic a manqué la balle du 2-0. Parti seul au but, il vu sa tentative piquée repoussée par Orlando Mosquera, puis a échoué à redresser le ballon sur le rebond.
Jusque-là, les Panaméens s'étaient montrés les plus pressants offensivement, à l'image de ce ballon catapulté de la tête par José Luis Rodriguez, qui a heurté la transversale après avoir été effleuré les doigts de Dominik Livakovic (23e). Le gardien croate a aussi sauvé son équipe à la 67e minute en détournant en corner une frappe de Cristian Martinez.
De quoi remonter au 3e rang du groupe L, à un point derrière l'Angleterre et le Ghana restés dos à dos (0-0) plus tôt à Boston.