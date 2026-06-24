Coupe du monde 2026 : voici la composition probable de l’équipe de France pour le choc contre la Norvège

L’équipe de France pourrait se présenter avec une équipe remaniée, vendredi (21h), pour affronter la Norvège pour son dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Vers une revue d’effectif ? Après ses victoires contre le Sénégal (3-1) puis l’Irak (3-0), l’équipe de France disputera, ce vendredi (23h), son 3e match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 contre la Norvège. Une rencontre décisive pour la 1ère place du groupe I, alors que les deux équipes comptent le même nombre de points (6 points).

Avec Kanté et Cherki ?

Et si Didier Deschamps, endeuillé par le décès de sa mère, sera remplacé son adjoint Guy Stéphan sur le banc français, les Bleus, déjà qualifiés pour les 16es de finale, pourraient se présenter avec une équipe remaniée sur la pelouse du Gillette Stadium de Boston pour permettre à certains joueurs de souffler.

En défense, Malo Gusto pourrait être aligné à la place de Jules Koundé sur le côté droit, alors qu’une réflexion sera menée entre Théo Hernandez et Lucas Digne, qui ont joué chacun un match, pour occuper le côté gauche. En revanche, la charnière centrale composée de Dayot Upamecano et William Saliba devrait être reconduite pour la 3e fois dans la compétition.

Au milieu de terrain, N’Golo Kanté pourrait remplacer Adrien Rabiot, qui a joué les deux premières rencontres, et prendre place au côté de Manu Koné, qui devrait enchaîner un 2e match consécutif. Le secteur offensif pourrait également être modifié avec Ousmane Dembélé et Michael Olise, qui devraient être préservés. Entré en jeu à deux reprises, Rayan Cherki pourrait connaître sa première titularisation dans l’entrejeu.

Remplaçant contre l’Irak, Désiré Doué pourrait retrouver une place de titulaire sur l’aile droite. Aligné d’entrée face aux Irakiens, Bradley Barcola est attendu sur le côté gauche. Enfin, déjà auteur de quatre buts, Kylian Mbappé devrait lui encore occuper la pointe de l’attaque. Mais il pourrait ne pas jouer l’intégralité de la partie. Tout dépendra de l’évolution de la rencontre.

La composition probable de l’équipe de France

Maignan - Gusto, Upamecano, Saliba, Digne ou T. Hernandez - Kanté, Koné - Doué, Cherki, Barcola - Mbappé