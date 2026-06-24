Coupe du monde 2038 : la France prête à accueillir la compétition ?

La France candidatera-t-elle à la Coupe du monde de football en 2038 ? L'association Territoires d’événements sportifs (TES) a soumis un rapport dans l’idée d’accueillir le mondial.

Vers le retour de la compétition 40 ans plus tard ? Après 1998, la France pourrait retrouver le bonheur d’accueillir une Coupe du monde. Selon l'association Territoires d'événements sportifs (TES), qui regroupe plus de 25 collectivités territoriales, l’Hexagone pourrait se porter candidat pour organiser la plus grande compétition sportive d’ici à 2038.

Le planning des prochaines Coupes du monde est déjà connu : l’Espagne, le Maroc et le Portugal accueilleront celle de 2030, suivie de l’Arabie saoudite en 2034. En ce qui concerne celle de 2038, l’identité de l’organisateur n’est pas encore dévoilée.

L’objectif de l’association Territoires d’événements sportifs est de remettre un rapport à Marina Ferrari, la ministre des Sports, afin de l’inciter à pousser la candidature.

La France vise plus haut

Après l’Euro 2016, les Jeux olympiques 2024 et prochainement les Jeux olympiques d’hiver, c’est au tour de la Coupe du monde de faire son apparition. «Face à la pénurie de candidatures et à l’accroissement du nombre, des formats et des exigences des compétitions, la France présente en effet l’avantage d’être l’un des derniers pays en capacité d’organiser seul des grands événements sportifs de cette nature», déclare le TES.

De plus, ce dernier souligne que l’accueil d’une Coupe du monde faciliterait «la modernisation du parc national des grands stades et répondrait aux nouvelles attentes et exigences sociales et environnementales».

La France vise également d’autres compétitions à organiser. Parmi elles, l’Euro 2036, l’Euro féminin 2033 et la Coupe du monde des clubs en 2033 ou en 2037.