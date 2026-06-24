Football : Ronaldinho va reprendre sa carrière en Italie à 46 ans

À 46 ans, le footballeur brésilien Ronaldinho s’est engagé mercredi avec Ravenne, club italien qui vient d’être promu en Serie C, la troisième division du pays.

Le magicien est de retour. Huit ans après avoir officiellement raccroché les crampons, Ronaldinho va effectuer son retour à 46 ans sur les terrains de football. L’ancienne gloire brésilienne, s‘est engagé en Italie, avec le Ravenne FC, pensionnaire de Serie C, comme il l’a annoncé mercredi 24 juin.

Le football a toujours été une source de joie pour moi, je veux apporter le même esprit à Ravenne, a confié l'ancien joueur du PSG et du Barça entre autres. J’espère avoir l'impact le plus positif possible. Que d’autres soient motivés à poursuivre leurs rêves, comme j’ai pu réaliser les miens.», a expliqué le Brésilien.

As Ronaldinho prepares to lace up his boots again at the age of 46 after signing with Italian side Ravenna FC, the Brazil great hopes to inspire the younger generation to follow their dreams https://t.co/x9QiMM3WI6pic.twitter.com/cv4XYc3jss — Reuters (@Reuters) June 24, 2026

«Il a inspiré toute ma génération à tomber amoureuse du football. L’avoir avec nous va faire de Ravenne un club beaucoup plus grand, a de son côté indiqué le président du club. Un engouement compréhensible, même si l’aspect marketing de cette signature semble presque aussi important que son aspect sportif.»

«Ronnie» n’a plus joué depuis septembre 2015 et une dernière prestation sous le maillot du Fluminense FC. Il était ensuite resté trois ans sans club avant de prendre sa retraite officiellement en 2018. Depuis, le champion du monde 2002 s’est contenté de matchs de gala, de rencontres caritatives ou d’exhibitions aux quatre coins du monde.