Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Maroc-Haïti, Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Marocains comptent quatre points en deux matchs dans le groupe C. [IMAGN IMAGES via Reuters/David Butler]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Le Maroc affronte Haïti, ce mercredi 24 juin, lors de son troisième et dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Attention au piège. Après avoir décroché le nul contre le Brésil (1-1) et la victoire face à l'Ecosse (1-0), l'équipe du Maroc doit s'imposer contre Haïti ce mercredi 24 juin lors de son dernier match de poules de la Coupe du monde 2026.

Au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, les demi-finalistes de 2022, pratiquement assurés de finir au moins meilleurs troisièmes, vont tenter de terminer en beauté pour s'assurer un bon classement dans cette poule C pour s'ouvrir un tableau plus abordable à partir des seizièmes de finale.

Méfiance aux Haïtiens, déjà éliminés, qui, après deux défaites contre l'Ecosse (1-0) et le Brésil (3-0), auront à coeur de finir en beauté ce Mondial. 

Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : sacres, finales perdues… le parcours de l'équipe de France par édition Lire

Programme TV

Maroc - Haïti

Coupe du monde 2026

Mercredi 24 juin

Minuit sur beIN SPORTS 1

MarocHaïtiCoupe du monde 2026Quelle heure quelle chaîneFootball

À suivre aussi

«Ils cherchent à nous gratter de l’argent» : une influenceuse condamnée après des accusations de corruption visant la police marocaine
Maroc : deux Français tués dans le crash d'un petit avion qui avait décollé de Montpellier
Le Maroc a battu l'Ecosse pour son 2e match à la Coupe du monde 2026.
Coupe du monde 2026 : le programme et les résultats complets des matchs du samedi 20 juin

Ailleurs sur le web

Dernières actualités