Maroc-Haïti, Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Maroc affronte Haïti, ce mercredi 24 juin, lors de son troisième et dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Attention au piège. Après avoir décroché le nul contre le Brésil (1-1) et la victoire face à l'Ecosse (1-0), l'équipe du Maroc doit s'imposer contre Haïti ce mercredi 24 juin lors de son dernier match de poules de la Coupe du monde 2026.

Au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, les demi-finalistes de 2022, pratiquement assurés de finir au moins meilleurs troisièmes, vont tenter de terminer en beauté pour s'assurer un bon classement dans cette poule C pour s'ouvrir un tableau plus abordable à partir des seizièmes de finale.

Méfiance aux Haïtiens, déjà éliminés, qui, après deux défaites contre l'Ecosse (1-0) et le Brésil (3-0), auront à coeur de finir en beauté ce Mondial.

Programme TV

Maroc - Haïti

Coupe du monde 2026

Mercredi 24 juin

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