Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Tour de France 2026 : la composition complète des 23 équipes engagées

La 113e édition du Tour de France se tiendra du 4 au 26 juillet. La 113e édition du Tour de France se tiendra du 4 au 26 juillet. [Hugo Pfeiffer/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Au total, 184 coureurs, répartis au sein des 23 équipes engagées sur cette 113e édition, seront au départ du Tour du France 2026, le samedi 4 juillet, à Barcelone (Espagne).

Alpecin-Premier Tech

À venir

Bahrain Victorious

À venir

Casja Rural-Seguros RGA

À venir

Cofidis

À venir

Decathlon CMA CGM Team

À venir

EF Education-Easypost

À venir

Groupama-FDJ United

À venir

Lidl-Trek

À venir

Lotto Intermarché

À venir

Movistar Team

À venir

Netcompany Ineos

À venir

NSN Cycling Team

À venir

Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

À venir

Red Bull-Bora Hansgrohe

À venir

Soudal-Quick-Step

À venir

Team Jayco AlUla

À venir

Team Picnic PostNL

À venir

Team Visma / Lease a Bike

Edoardo Affini (Italie)

Bruno Armirail (France)

Victor Campenaerts (Belgique)

Per Strand Hagenes (Norvège)

Matteo Jorgenson (Etats-Unis)

Sepp Kuss (Etats-Unis)

Davide Piganzoli (Italie)

Jonas Vingegaard (Danemark)

TotalEnergies

À venir

Tudor Pro Cycling Team

À venir

UAE Team Emirates-XRG

À venir

Uno-X Mobility

Jonas Abrahamsen (Norvège)

Anthon Charming (Danemark)

Magnus Cort Nielsen (Danemark)

Tobias Halland Johannessen (Norvège)

Andreas Kron (Danemark)

Anders Skaareth (Norvège)

Torstein Traen (Norvège)

Soren Waerenskjold (Norvège)

Wout Van Aert n'est pas suffisamment remis d'une blessure au coude.
Sur le même sujet Tour de France 2026 : pourquoi Wout Van Aert, ancien maillot vert, est-il forfait pour la Grand Boucle ? Lire

XDS Astana Team

À venir

CyclismeSportTour de France 2026

À suivre aussi

Le Tour de France n'est plus passé par l'Alpe d'Huez depuis 2022.
Tour de France 2026 : pourquoi y a-t-il deux arrivées à l’Alpe d’Huez en deux jours ?
Tour de France 2026 : voici le parcours complet de la 113e édition de la Grande Boucle
La 113e édition du Tour de France sera longue de 3.333 kilomètres en Barcelone et les Champs-Élysées.
Tour de France 2026 : voici le détail des 21 étapes de la 113e édition

Ailleurs sur le web

Dernières actualités