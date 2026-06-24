Tour de France 2026 : la composition complète des 23 équipes engagées

Au total, 184 coureurs, répartis au sein des 23 équipes engagées sur cette 113e édition, seront au départ du Tour du France 2026, le samedi 4 juillet, à Barcelone (Espagne).
Alpecin-Premier Tech
À venir
Bahrain Victorious
À venir
Casja Rural-Seguros RGA
À venir
Cofidis
À venir
Decathlon CMA CGM Team
À venir
EF Education-Easypost
À venir
Groupama-FDJ United
À venir
Lidl-Trek
À venir
Lotto Intermarché
À venir
Movistar Team
À venir
Netcompany Ineos
À venir
NSN Cycling Team
À venir
Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
À venir
Red Bull-Bora Hansgrohe
À venir
Soudal-Quick-Step
À venir
Team Jayco AlUla
À venir
Team Picnic PostNL
À venir
Team Visma / Lease a Bike
Edoardo Affini (Italie)
Bruno Armirail (France)
Victor Campenaerts (Belgique)
Per Strand Hagenes (Norvège)
Matteo Jorgenson (Etats-Unis)
Sepp Kuss (Etats-Unis)
Davide Piganzoli (Italie)
Jonas Vingegaard (Danemark)
TotalEnergies
À venir
Tudor Pro Cycling Team
À venir
UAE Team Emirates-XRG
À venir
Uno-X Mobility
Jonas Abrahamsen (Norvège)
Anthon Charming (Danemark)
Magnus Cort Nielsen (Danemark)
Tobias Halland Johannessen (Norvège)
Andreas Kron (Danemark)
Anders Skaareth (Norvège)
Torstein Traen (Norvège)
Soren Waerenskjold (Norvège)
XDS Astana Team
À venir