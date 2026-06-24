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UFC : la vidéo de l’arrestation de Dustin Poirier en état d’ébriété

Dustin Poirier a mis un terme à sa carrière en juillet 2025. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Dustin Poirier, ex-combattant américain de MMA et légende de l'UFC, a été arrêté dimanche à l’aéroport d’Atlanta pour ivresse sur la voie publique.

Des images pas vraiment glorieuses. Dustin Poirier, retraité des octogones de l’UFC depuis juillet 2025, a été interpellé dimanche à l’aéroport d’Atlanta pour ivresse sur la voie publique. L’ex-combattant américain de MMA a été refoulé lors de l’embarquement de son vol.

Ce mardi soir, une vidéo de son arrestation a été partagée sur les réseaux sociaux. On y voit «The Diamond», âgé de 37 ans, proposer à un policier de se battre avec lui. «Calme-toi, calme-toi», répond l’officier. 

Finalement, Dustin Poirier se laisse menotter en tendant ses bras. «Tu fais du bon boulot», a-t-il lancé à un policier.

Sur le même sujet MMA : une légende de l’UFC arrêtée par la police en état d’ébriété Lire

Quelques heures après, le natif de Lafayette a posté une story Instagram. «J’en suis au point où j’ai besoin d’aide, a-t-il confié. M’éloigner des combats n’a pas été facile pour moi et l’alcool n’est pas la solution. L’alcool a ruiné la vie de mon père et je ne le laisserai pas ruiner la mienne. J’essaie de faire tout mon possible pour me remettre d’aplomb et prendre les bonnes décisions.»

UFCDustin PoirierMMASportSports de combat

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