UFC : la vidéo de l’arrestation de Dustin Poirier en état d’ébriété

Dustin Poirier, ex-combattant américain de MMA et légende de l'UFC, a été arrêté dimanche à l’aéroport d’Atlanta pour ivresse sur la voie publique.

Des images pas vraiment glorieuses. Dustin Poirier, retraité des octogones de l’UFC depuis juillet 2025, a été interpellé dimanche à l’aéroport d’Atlanta pour ivresse sur la voie publique. L’ex-combattant américain de MMA a été refoulé lors de l’embarquement de son vol.

Ce mardi soir, une vidéo de son arrestation a été partagée sur les réseaux sociaux. On y voit «The Diamond», âgé de 37 ans, proposer à un policier de se battre avec lui. «Calme-toi, calme-toi», répond l’officier.

Finalement, Dustin Poirier se laisse menotter en tendant ses bras. «Tu fais du bon boulot», a-t-il lancé à un policier.

Quelques heures après, le natif de Lafayette a posté une story Instagram. «J’en suis au point où j’ai besoin d’aide, a-t-il confié. M’éloigner des combats n’a pas été facile pour moi et l’alcool n’est pas la solution. L’alcool a ruiné la vie de mon père et je ne le laisserai pas ruiner la mienne. J’essaie de faire tout mon possible pour me remettre d’aplomb et prendre les bonnes décisions.»