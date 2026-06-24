«Vous n’êtes pas seuls» : le message de soutien de Kylian Mbappé à Didier Deschamps après le décès de sa mère

Mardi soir sur son compte Instagram, Kylian Mbappé a posté un message de soutien à Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus endeuillé par le décès de sa mère.

L’équipe de France est au soutien de son sélectionneur. Mardi, les joueurs tricolores ont vu Didier Deschamps rentrer en urgence en France pour assister aux obsèques de sa mère. Dans la foulée, Kylian Mbappé, capitaine des vice-champions du monde, lui a adressé un message de soutien sur Instagram.

«Toutes nos pensées vont à notre coach et à l'ensemble de sa famille. Vous n'êtes pas seuls», a-t-il écrit dans sa story, accompagné d’une photo du groupe bleu à Watham qui a observé une minute de silence en marge de l’entraînement de mardi.

Didier Deschamps manquera donc le troisième et dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, France-Norvège, vendredi soir (21h heure français) et sera suppléé par son adjoint et ami Guy Stéphan, qui l'accompagne depuis 2009 et son passage à l’OM.

A noter que Guy Stéphan avait déjà supplée Didier Deschamps en juin 2022, après le décès de son père, lors d’un match de Ligue des nations contre le Danemark.