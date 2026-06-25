Coupe du monde 2026 : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le choc entre la France et la Norvège

Après ses victoires contre le Sénégal (3-1) puis l’Irak (3-0), l’équipe de France, privée de son sélectionneur Didier Deschamps endeuillé par le décès de sa mère, affronte, ce vendredi (21h), la Norvège dans un choc pour la 1ère place du groupe I.

Composition probable de la France

Maignan - Gusto, Upamecano, Lacroix, T. Hernandez (ou Digne) - Koné, Tchouaméni - Dembélé, Olise, Doué (ou Barcola) - Mbappé

Composition probable de la Norvège

Nyland - Pedersen, Ajer, Ostigard, Wolfe - Odegaard, Berge, Aursnes - Bobb, Haaland, Schjelderup

Stade

La rencontre entre la France et la Norvège se disputera sur la pelouse du Gillette Stadium de Boston, où de nouveaux orages sont attendus. Doté de 69.000 places et habituelle antre des Patriots en NFL et des New England Revolution en MLS, ce stade a déjà accueilli les matchs entre l’Ecosse et Haïti (1-0), entre le Maroc et l’Ecosse (1-0), entre la Norvège et l’Irak (4-1) et entre l’Angleterre et le Ghana (0-0).

Arbitre

Michael Oliver (41 ans) sera au sifflet pour cette rencontre entre la France et la Norvège. Arbitre très expérimenté, avec 811 matchs dirigés depuis le début de sa carrière en 2012, dont 427 en Premier League et 47 en Ligue des champions, l’Anglais avait officié à trois reprises lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Depuis le début de cette 23e édition, il a arbitré lors de la large victoire des Pays-Bas contre la Suède (5-1). Et, à Boston, Michael Oliver dirigera pour la 5e fois un match des Bleus.

Forme

Après leurs succès contre le Sénégal (3-1) puis l’Irak (3-0), les Bleus affichent un bilan de onze victoires sur leurs treize derniers matchs, avec un match nul, mi-octobre, en Islande (2-2) et une défaite en match de préparation contre la Côte d’Ivoire (1-2). De son côté, la Norvège n'a pas perdu un seul de ses 18 derniers matchs pour 14 victoires et trois matchs nuls.

Historique

La France et la Norvège vont s’affronter pour la 16e fois de leur histoire, et pour la première fois depuis mai 2014 et une large victoire des Bleus (4-0). Avant cette confrontation, le bilan est favorable aux Tricolores avec sept victoires contre quatre défaites et autant de matchs nuls.

Groupe

La France et la Norvège, qui comptent chacun six points après leurs victoires contre le Sénégal et l’Irak, vont se disputer la 1ère place du groupe I. Le vainqueur de ce choc terminera en tête et affrontera le 3e du groupe C, D, F, G ou H en 16e de finale. En cas de match nul, la première place reviendra aux coéquipiers de Kylian Mbappé, qui possèdent une meilleure différence de buts (+5 contre +4).

Diffusion TV

Ce choc du groupe I entre la France et la Norvège sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+).