Coupe du monde 2026 : le programme complet des 16es de finale

Les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 se joueront du dimanche 28 juin au samedi 4 juillet avec notamment l’équipe de France qui jouera sa rencontre le mardi 30 juin.

Dimanche 28 juin

21h : Afrique du Sud-Canada

Lundi 29 juin

19h : Brésil-2e du groupe F

22h30 : Allemagne-3e du groupe A, B, C, D ou F

Mardi 30 juin

3h : 1er du groupe F-Maroc

19h : 2e du groupe E-2e du groupe I

23h : 1er du groupe I-3e du groupe C, D, F, G ou H

Mercredi 1er juillet

3h : Mexique-3e du groupe C, E, F, H ou I

18h : 1er du groupe L-3e du groupe E, H, I, J ou K

22h : 1er du groupe G-3e du groupe A, E, H, I ou J

Jeudi 2 juillet

2h : Etats-Unis-3e du groupe B, E, F, I ou J

21h : 1er du groupe H-2e du groupe J

Vendredi 3 juillet

1h : 2e du groupe K-2e du groupe L

5h : Suisse-3e du groupe E, F, G, I ou J

20h : 2e du groupe D-2e du groupe G

Samedi 4 juillet

00h : Argentine-2e du groupe H

3h30 : 1er du groupe K-3e du groupe D, E, I, J ou L