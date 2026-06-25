Coupe du monde 2026 : le programme complet des 16es de finale

Les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 se joueront du dimanche 28 juin au samedi 4 juillet avec notamment l’équipe de France qui jouera sa rencontre le mardi 30 juin.
Dimanche 28 juin
21h : Afrique du Sud-Canada
Lundi 29 juin
19h : Brésil-2e du groupe F
22h30 : Allemagne-3e du groupe A, B, C, D ou F
Mardi 30 juin
3h : 1er du groupe F-Maroc
19h : 2e du groupe E-2e du groupe I
23h : 1er du groupe I-3e du groupe C, D, F, G ou H
Mercredi 1er juillet
3h : Mexique-3e du groupe C, E, F, H ou I
18h : 1er du groupe L-3e du groupe E, H, I, J ou K
22h : 1er du groupe G-3e du groupe A, E, H, I ou J
Jeudi 2 juillet
2h : Etats-Unis-3e du groupe B, E, F, I ou J
21h : 1er du groupe H-2e du groupe J
Vendredi 3 juillet
1h : 2e du groupe K-2e du groupe L
5h : Suisse-3e du groupe E, F, G, I ou J
20h : 2e du groupe D-2e du groupe G
Samedi 4 juillet
00h : Argentine-2e du groupe H
3h30 : 1er du groupe K-3e du groupe D, E, I, J ou L