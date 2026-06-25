Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Coupe du monde 2026 : un joueur du Qatar lourdement suspendu pour avoir fracturé la jambe d’un adversaire

Assim Madibo a fracturé la jambe gauche du Canadien Ismaël Koné. Assim Madibo a fracturé la jambe gauche du Canadien Ismaël Koné. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Assim Madibo a écopé d’une lourde suspension pour avoir fracturé involontairement la jambe d’Ismaël Koné lors de la défaite du Qatar contre le Canada à la Coupe du monde 2026 (6-0).

Il ne pourra pas revêtir le maillot de l’équipe du Qatar de sitôt. Assim Madibo a été lourdement sanctionné pour avoir brisé involontairement la jambe d’Ismaël Koné lors de la défaite de son pays contre le Canada comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 (6-0). Le joueur qatarien a écopé de cinq matchs de suspension «pour un jeu déloyal grave», a indiqué la Fifa dans un communiqué. Mais le milieu de terrain peut faire appel de cette sanction auprès de la Commission d’appel de l’instance internationale.

Une visite à l'hôpital

A la 51e minute de jeu, Assim Madibo a été l’auteur d’une faute grossière, blessant gravement son adversaire à la jambe gauche. Évacué sur une civière, tout en tenant un masque à oxygène, Ismaël Koné a été opéré avec succès d’une fracture de la jambe gauche à l’hôpital de Vancouver, où il a reçu la visite d’Assim Madibo et du ministre qatarien des Sports venus prendre de ses nouvelles.

Forfait pour le reste de la compétition, Ismaël Koné, qui évolue à Sassuolo (Italie), a fait un tour de terrain en fauteuil roulant et a été ovationné par le public, mercredi soir, avant le match entre le Canada et la Suisse (défaite 2-1). Des pancartes ont également été brandies pour soutenir l’ancien joueur de l’OM.

Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : pourquoi la mi-temps de la finale pourrait-elle durer 30 minutes ? Lire

Deuxième de son groupe derrière la Nati, le Canada sera opposé, dimanche soir (21h), à l’Afrique du Sud en 16e de finale.

FootballCoupe du monde 2026SuspensionCanadaQatar

À suivre aussi

France-Norvège, Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaine ?
La France terminera en tête du groupe I en cas de succès ou de match nul contre la Norvège.
Coupe du monde 2026 : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le choc entre la France et la Norvège
Antoine Griezmann a signé un contrat de deux ans avec Orlando City avec une 3e année en option.
Football : Antoine Griezmann est arrivé aux Etats-Unis en pleine Coupe du monde 2026 (vidéo)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités