Coupe du monde 2026 : voici la composition probable de l’équipe de France pour le choc contre la Norvège

La France pourrait se présenter avec une équipe remaniée, vendredi (21h), pour affronter la Norvège pour son dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Vers un changement par ligne ? Après ses victoires contre le Sénégal (3-1) puis l’Irak (3-0), l’équipe de France disputera, ce vendredi (23h), son 3e match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 contre la Norvège. Une rencontre décisive pour la 1ère place du groupe I, alors que les deux équipes comptent le même nombre de points (6 points).

Avec Lacroix, Tchouaméni et Doué ?

Et si Didier Deschamps, endeuillé par le décès de sa mère, sera remplacé son adjoint Guy Stéphan sur le banc français, les Bleus, déjà qualifiés pour les 16es de finale, pourraient se présenter avec une équipe quelque peu remaniée sur la pelouse du Gillette Stadium de Boston.

En défense, Malo Gusto pourrait être aligné à la place de Jules Koundé sur le côté droit, alors qu’une réflexion sera menée entre Théo Hernandez et Lucas Digne, qui ont joué chacun un match, pour occuper le flanc gauche. Concernant la charnière centrale, Maxence Lacroix est pressenti pour accompagner Dayot Upamecano et permettre William Saliba, gêné par des problèmes de dos, de souffler un peu.

Pareil pour Adrien Rabiot qui a joué l'intégralité des deux premiers matchs. Aurélien Tchouaméni devrait ainsi retrouver une place de titulaire et prendre place au côté de Manu Koné, qui est bien parti pour enchaîner un 2e match consécutif. Le secteur offensif pourrait également connaître un seul changement.

Remplaçant contre l’Irak, Désiré Doué pourrait être aligné d'entrée sur l’aile gauche au détriment de Bradley Barcola, alors que Michael Olise et Ousmane Dembélé sont attendus dès le coup d'envoi. Tout comme Kylian Mbappé, déjà auteur de quatre buts depuis le début de la compétition. Mais il pourrait ne pas jouer l’intégralité de la partie comme Michael Olise et Ousmane Dembélé. Tout dépendra de l’évolution de la rencontre.

La composition probable de l’équipe de France

Maignan - Gusto, Upamecano, Lacroix, Digne (ou T. Hernandez) - Tchouaméni, Koné - Dembélé, Olise, Doué - Mbappé