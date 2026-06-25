Cyclisme : le classement du contre-la-montre des championnats de France 2026 après le sacre de Remi Cavagna

Déjà titré en 2020 et 2023, Remi Cavagna a été sacré, ce jeudi, champion de France du contre-la-montre pour la 3e fois de sa carrière, devant le tenant du titre Bruno Armirail et son coéquipier Ewen Costiou à La Tour-du-Pin (Isère).

Le classement du contre-la-montre

1. Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United) en 36’54’’

2. Bruno Armiral (Team Visma / Lease a Bike) à 49’’

3. Ewen Costiou (Groupama-FDJ United) à 1’03’’

4. Maxime Decomble (Groupama-FDJ United) à 1’16’’

5. Arthur Blaise (Aarco) à 1’28’’

6. Thibaud Gruel (Groupama-FDJ United ) à 1’46’’

7. Léo Bisiaux (Décathlon CMA CGM Team) à 1’49’’

8. Thibault Guernalec (TotalEnergies) à 1’49’’

9. Samuel Leroux (TotalEnergies) à 2’02’’

10. Thomas Gachignard (TotalEnergies) à 2’07’’

11. Mathias Ribeiro da Cruz (Vélo Club Villefranche Beaujolais) à 2’23’’

12. Théo Delacroix (St Michel - Préférence Home - Auber93) à 2’26’’

13. Mavric Beaune (VC Rouen 76) à 2’48’’

14. Léandre Huck (Van Rysel Roubaix) à 2’54’’

15. Thomas Denis (US St Herblain) à 3’05’’

16. Artus Jaladeau (GSC Blagnac Vélo Sport 31) à 3’05’’

17. Benjamin Buchetet (Antibes - Alpes-Maritimes) à 3’21’’

18. Quentin Bezza (S.C. Olympique de Dijon) à 3’24’’

19. Pierre Thierry (TotalEnergies) à 3’26’’

20. Luca De Vincenzi (Laval Cyclisme 53) à 3’34’’