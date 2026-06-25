Football : Antoine Griezmann est arrivé aux Etats-Unis en pleine Coupe du monde 2026 (vidéo)

En pleine Coupe du monde 2026, Antoine Griezmann est arrivé, ce mercredi, aux Etats-Unis pour rejoindre son nouveau club Orlando City.

Il a débarqué aux Etats-Unis. Non pas pour disputer la Coupe du monde 2026, mais pour rejoindre son nouveau club. Antoine Griezmann (35 ans), qui a mis un terme à sa carrière internationale en septembre 2024, a atterri, mercredi, sur le sol américain pour entamer sa nouvelle aventure avec Orlando City en Major League Soccer.

Antoine has arrived 🛬 pic.twitter.com/EdcKF6unbm — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) June 24, 2026

Le club floridien a posté une vidéo de l’attaquant français à sa sortie de l’avion qui lui a fait traverser l’Atlantique. «Aujourd’hui, une nouvelle aventure commence pour moi», avait déclaré le champion du monde 2018 dans une autre vidéo publiée un peu plus tôt dans la journée. «Découvrir l’Amérique, la ressentir, y vivre, y jouer. Un nouveau chapitre s’ouvre en Floride, avec Orlando, un nouveau challenge. Une nouvelle équipe, et le désir de continuer à pourchasser mes rêves, avec vous», avait-il ajouté.

Fin mars, Antoine Griezmann s’était officiellement engagé avec Orlando City, signant un contrat de deux ans avec une 3e année en option, avant de terminer la saison avec l’Atlético Madrid, dont il est le meilleur buteur de l’histoire avec 212 buts en 501 matchs. Le natif de Mâcon était en discussions depuis plusieurs semaines avec le club floridien qui détenait les «droits de découverte» du joueur, un mécanisme de MLS qui donne la priorité à une équipe pour un transfert.

Après un mois de préparation, Antoine Griezmann devrait faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs, le 22 juillet prochain, à l’occasion du premier match après la coupure du Mondial, lors d’un déplacement d’Orlando City, actuellement 12e (sur 15) de la conférence Est, à San José.