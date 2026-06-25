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Natation : une nageuse franco-russe médaillée aux JO 2024 de Paris manque à l'appel depuis son retour en Russie

Anastasiia Kirpichnikova ne donne plus de nouvelles de sa carrière depuis octobre 2025. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Anastasiia Kirpichnikova, nageuse franco-russe, est absente des bassins français depuis octobre 2025 alors que les championnats de France de natation commencent ce samedi 27 juin.

La reverra-t-on dans une piscine ? La Franco-russe Anastasiia Kirpichnikova, médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Paris 2024 ne donne plus de nouvelles depuis octobre 2025. La nageuse pourrait être absente des championnats de France (27 juin-2 juillet à Saint-Étienne) alors qu’elle est sur l’affiche.

Naturalisée française en 2023, elle était un symbole du renouveau de la nage française mais Anastasiia Kirpichnikova a rapidement connu un mal-être mental. Son entraîneur, Philippe Lucas, lui avait accordé une longue coupure. Elle s’était rendue en Russie en famille. 

«Elle est venue en mars à Martigues pour récupérer des affaires, elle a été très gentille avec moi, très reconnaissante et tout. J’ai de très bonnes relations avec elle. Mais depuis, je n’ai pas de nouvelles, je n’en sais pas plus, a confié l’entraîneur français à L’Equipe. C’est une fille qui a travaillé dur, qui est partie de loin, mais qui a réussi. Aujourd’hui, l’important est que ça aille dans sa vie personnelle, sentimentale, qu’elle soit heureuse.»

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Âgée de 26 ans, Kirpichnikova montre sur ses réseaux sociaux qu’elle se plaît dans sa vie de femme aux côtés de son compagnon Kliment Kolesnikov, champion du monde en titre et recordman du monde du 50m dos. Mais aucune communication sur un éventuel retour à la compétition.

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