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Toulouse-Montpellier, finale du Top 14 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Stade Toulousain est triple tenant du titre. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le Stade Toulousain et le Montpellier Hérault Rugby s’affrontent en finale du Top 14, le championnat de France, ce samedi 27 juin au stade de France.

Qui soulèvera le Bouclier de Brennus ? Après s’être tiré des deux clubs parisiens en demi-finales, respectivement le Racing 92 et le Stade Français, le Stade Toulousain et Montpellier se retrouvent pour une finale du Top 14. Une revanche sur celle de 2011 remportée par les Haut-garonnais.

Avant la rencontre, la Ligue Nationale de Rugby présentera un show d'ouverture chorégraphié par Marion Motin, mettant en scène 60 danseurs, 1 batteur, 90 choristes et 120 figurants. Un show dynamique et contemporain pour embarquer les spectateurs et téléspectateurs à quelques minutes du coup d’envoi.

Et pour cette grande finale, CANAL+ déploie un dispositif exceptionnel. L'équipe rugby sera au grand complet pour faire vivre au plus près de l'action. Ainsi, Astrid Bard et Guilhem Garrigues seront sur la pelouse du Stade de France pour le Canal Rugby Club avant la grande finale, accompagnés de Marie-Alice Yahé, Thierry Dusautoir et Richard Dourthe, Sébastien Chabal, Nans Ducuing.

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Programme TV

Toulouse – Montpellier
Finale du Top 14
Samedi 27 juin
21h sur CANAL+ et France TV

Stade ToulousainMontpellierTop 14RugbyQuelle heure quelle chaîneSport

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