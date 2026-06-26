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Coupe du monde 2026 : la Fifa a refusé que les joueurs de l’équipe de France portent un brassard noir en hommage à la mère de Didier Deschamps

Les Bleus n'ont pu porter de brassard noir contre la Norvège. Les Bleus n'ont pu porter de brassard noir contre la Norvège. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Après avoir donné son accord, la Fifa a finalement refusé que les joueurs de l’équipe de France portent, ce vendredi, un brassard noir, en hommage à la mère de Didier Deschamps, lors du match contre la Norvège à la Coupe du monde 2026.

Elle a fait machine arrière. Dans un premier temps, la Fifa avait donné son accord. Mais à quelques heures du coup d’envoi, l'instance internationale a finalement refusé que les joueurs de l’équipe de France portent, ce vendredi, un brassard noir, en hommage à la mère de Didier Deschamps, lors du match contre la Norvège à la Coupe du monde 2026, a rapporté RMC Sport. En revanche, une minute de silence, parfaitement respectée, a été observée en hommage aux victimes du tremblement de terre au Venezuela avant le début de la rencontre. 

En début de semaine, Didier Deschamps a eu la douleur de perdre sa maman Ginette et a quitté les Etats-Unis pour rentrer en France afin d’assister aux obsèques. Et en son absence, c’est son fidèle adjoint Guy Stéphan qui dirige les Bleus pour ce match décisif pour la première place du groupe I.

Alors que les deux équipes sont à égalité, le vainqueur terminera en tête. En cas de match nul, c’est la France qui finira à la première place grâce à une meilleure différence de but (+5 contre +4).

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Didier Deschamps devrait faire son retour et retrouver l’équipe de France, dès ce samedi, pour préparer le 16e de finale, prévu mardi, avec ses joueurs.

FootballCoupe du monde 2026Equipe de FranceDidier Deschamps

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