Coupe du monde 2026 : l’équipe de France n’a plus remporté un 3e match de la phase de groupes depuis 20 ans

L’équipe de France affronte, ce vendredi (21h), la Norvège pour son 3e match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Une éternité. Après ses victoires contre le Sénégal (3-1) puis l’Irak (3-0), l’équipe de France affronte, ce vendredi, la Norvège pour son 3e match de la phase de poules de la Coupe du monde 2026. Un choc décisif pour la 1ère place du groupe I, alors que les deux équipes occupent la tête avec six points.

Les coéquipiers de Kylian Mbappé seront assurés de finir premiers en cas de succès ou de match nul face aux Norvégiens. En revanche, ils devront se contenter de la 2e place s’ils venaient à s’incliner sur la pelouse du Gillette Stadium de Boston. Mais avant ce rendez-vous, l’historique récent ne plaide pas en faveur des Bleus.

Coupe du monde et Euro confondus, la France n’a remporté aucun de ses neuf derniers 3e match de la phase de groupes avec cinq matchs nuls, contre l’Équateur (2014), la Suisse (2016), le Danemark (2018), le Portugal (2021) et la Pologne (2024), et quatre défaites, face à l’Italie (2008), l’Afrique du Sud (2010), la Suède (2012) et la Tunisie (2022).

2006 – La France n’a plus remporté son troisième match de phase de groupes en Coupe du Monde+EURO depuis 2006 :



❌2008 : 0-2 v Italie 🇮🇹



❌2010 : 1-2 v Afrique du Sud 🇿🇦



❌2012 : 0-2 v Suède 🇸🇪



🤝2014 : 0-0 v Équateur 🇪🇨



🤝2016 : 0-0 v Suisse 🇨🇭



🤝2018 : 0-0 v Danemark 🇩🇰… https://t.co/LPimqhbTJp — OptaJean (@OptaJean) June 26, 2026

Il faut remonter au Mondial 2006, organisé en Allemagne, pour retrouver la trace du dernier succès tricolore lors d'un 3e match de la phase de groupes. C’était contre le Togo avec des buts inscrits par Patrick Vieira et Thierry Henry (2-0). Et les Bleus s’étaient finalement inclinés en finale contre l’Italie au terme d'un match marqué par le coup de boule de Zinedine Zidane (1-1, 5 tab 3).