Coupe du monde 2026 : portée par un grand Ousmane Dembélé, la France bat la Norvège (4-1) et termine à la 1ère place de son groupe

Portée par un grand Ousmane Dembélé, auteur d'un triplé, et un but de Désiré Doué dans les arrêts de jeu, l’équipe de France a battu, ce vendredi, la Norvège à la Coupe du monde 2026 (4-1). Un succès qui permet aux Bleus de terminer à la 1ère place de leur groupe.

Il a fait parler la foudre. Alors que de nouveaux orages étaient attendus à Boston pour le 3e match de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026, ce vendredi, contre la Norvège, les seuls éclairs sont sortis des pieds d’Ousmane Dembélé. Dans un grand soir, l’attaquant français a offert une 3e victoire en autant de rencontres dans la compétition aux Bleus, privés de Didier Deschamps rentré en France pour assister aux obsèques de sa mère, grâce à un magnifique triplé, alors que Désiré Doué a scellé le succès tricolore, synonyme de première place, dans les arrêts de jeu en inscrivant son premier but dans un Mondial (4-1).

𝟯𝗘 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗘𝗡 𝟯 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗦 🔥💪



Nos Bleus s’imposent 4-1 face à la Norvège grâce à un triplé de Dembélé et un but de Doué et finissent 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥𝗦 𝗗𝗨 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣𝗘 I 👏💙



🇳🇴1-4🇫🇷 #NORFRA | #FIFAWorldCuppic.twitter.com/RpY8dlL0K9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 26, 2026

Le Ballon d’or a commencé son festival dès la 7e minute avec un tir limpide du pied droit, puis une première frappe enroulée du gauche moins de quinze minutes plus tard (20e) avant une seconde à la demi-heure de jeu (32e) pour redonner deux buts d’avance à son équipe et assommer des Norvégiens, qui s’étaient présentés à dix changements au coup d’envoi et Erling Haaland sur le banc des remplaçants, après la réduction du score de Thelo Aasgaard (22e).

Avec ses trois buts, ses 9e, 10e et 11e sous le maillot tricolore, l’attaquant du PSG a balayé les doutes nés de sa prestation mitigée contre le Sénégal, lui qui avait déjà trouvé le chemin des filets contre l’Irak. «Je suis content, c’est un moment unique et important pour moi», s’est-il félicité à l’issue de la rencontre. Et d’ajouter : «Ma performance est bonne, mais j'ai préféré mon match face au Sénégal ou face à l’Irak, je pense que j’ai été beaucoup plus influent». «Il faut rester concentré, des choses importantes vont arriver», a-t-il également insisté.

Ce triplé et cette victoire ont également permis de confirmer le potentiel de cette équipe de France qui a engrangé trois victoires dans une phase de groupes d’une Coupe du monde pour la première fois depuis… 1998. Un heureux présage ? Il est encore un peu trop tôt pour le dire. Surtout qu’elle a encore montré certaines failles en défense avec ce nouveau but encaissé, même si Mike Maignan a été précieux en repoussant un pénalty de Jörgen Strand Larsen et une frappe d’Oscar Bobb à bout portant en seconde période.

Mais elle est, pour le moment, la seule équipe, avec le Mexique, à avoir remporté ses trois rencontres. C’est donc avec le sentiment du devoir accompli et sûr de leur force que les coéquipiers de Kylian Mbappé vont attendre l’identité de leur futur adversaire en 16e de finale, qui devrait être la Suède. Le prochain rendez-vous est en tout cas fixé, mardi soir (23h), à New York. Avec sur le banc Didier Deschamps dont le retour est attendu dès ce samedi auprès de ses joueurs pour préparer ce match déjà très attendu.