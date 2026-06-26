Coupe du monde 2026 : pourquoi les drapeaux de l’Arabie saoudite et de l’Irak ne sont-ils pas posés au sol au moment des hymnes ?

Alors que la FIFA a inauguré la mise en place d’immenses drapeaux aux couleurs des équipes lors de l’entrée des joueurs. Ceux de l’Arabie saoudite et de l’Irak suscitent un traitement différent des autres nations.

Un drapeau surélevé. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a décidé de mettre en place des nouveautés pour la Coupe du monde. Pauses fraîcheur, entrée des joueurs… Plusieurs habitudes ont changé.

Parmi elles, une a retenu l’attention et elle concerne ces drapeaux géants déployés en début de match lors de l’entrée des joueurs.

Si les 48 équipes présentes à la Coupe du monde auraient dû bénéficier du même traitement, ce n’est pas le cas de l’Arabie saoudite et de l’Irak. Alors que les drapeaux sont généralement déposés sur le sol, ceux-ci sont légèrement surélevés par les bénévoles de la FIFA.

Dans certains pays du Moyen-Orient, il est interdit de poser le drapeau à même le sol, l’eau ou encore d'être déployé d’une manière qui puisse être perçue comme un manque de respect envers l’Islam.

De nombreux pays ont des inscriptions plus ou moins importantes inscrites sur le drapeau. On y retrouve dans le cas de l’Arabie saoudite la «chahada», la profession de foi islamique.

Des messages à caractère religieux et sacré pour les peuples concernés qui ont été acceptés par la FIFA et avaient convaincu la fédération de l’instaurer pour ces deux pays.

Présente initialement lors du premier match entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay, la FIFA avait déclaré que la pelouse du Hard Rock Stadium de Miami avait été endommagée en raison de la forte pression des porteurs de drapeaux au moment des hymnes. Une situation qui avait été remise en question, mais qui n’a pas été supprimée.

Une situation particulière pour l’Irak

Observant ce traitement de faveur pour ses confrères de l’Arabie saoudite, la fédération irakienne a transmis la même demande pour son drapeau, mais celle-ci a été rejetée au début de la compétition. Si à première vue, la demande semble logique, la présence du texte «Allah Akbar» n’est pas passée auprès de la FIFA.

عاااااااجل… الفيفا يعتذر من الاتحاد العراقي بشأن طلب رفع علم العراق عن الأرض (لوجود اسم لفظ الجلالة الله، في العلم العراقي)،



الفيفا أكد أن وبعد طلب السعودية برفع العلم،،



تضررت أرضية ملعب المباراة،



نتيجة الضغط على أرضية الملعب من قبل حاملي العلم وهي مبللة،،



بالتالي لن يتم… pic.twitter.com/8fACN3QETh — عمر قحطان (@omarqahtan87) June 16, 2026

Cependant, lors de son match contre l’équipe de France, on a pu voir que le drapeau a bien été levé. Attendons donc de voir si lors de leur match face au Sénégal ce soir, les drapeaux seront à nouveau surélevés.

Par ailleurs, le drapeau des Bleus face à l’Irak ou encore l’Uruguay et l’Espagne face à l’Arabie Saoudite ont été élevés probablement par simple question d’esthétisme afin d’éviter un décalage visuel qui pourrait être dérangeant à la réalisation ou par principe d'équité.