Finale de Top 14, Toulouse-Montpellier : pourquoi le match est-il maintenu malgré l’annulation d’autres événements à Paris ?

Alors que la région parisienne traverse un épisode de chaleur exceptionnel, plusieurs grands rendez-vous prévus ce week-end ont été annulés ou reportés. Pourtant, la finale du Top 14 programmée samedi soir au Stade de France est bien maintenue. Pourquoi cette exception ?

La finale du Top 14 s’annonce bouillante. C’est en plein épisode de canicule que Toulouse et Montpellier vont s’affronter ce samedi soir au Stade de France. De quoi interpeller quand la quasi totalité des événements festifs et sportifs ont été annulés ces derniers jours. Pour rassurer, la Ligue nationale de rugby a annoncé un dispositif renforcé.

Consciente des risques liés aux températures élevées, la Ligue nationale de rugby (LNR) a annoncé un ensemble de mesures exceptionnelles pour accueillir les quelque 80.000 spectateurs attendus au Stade de France samedi soir.

Un dispositif renforcé face à la chaleur

Des points d'eau supplémentaires seront installés dans toute l'enceinte afin de permettre au public de s'hydrater facilement. Les supporters pourront également entrer avec une gourde de 50 centilitres, une dérogation rarement accordée lors des grands événements sportifs.

Les portes du stade ouvriront dès 17h15, soit plusieurs heures avant le coup d'envoi fixé à 21h. L'objectif est de fluidifier l'arrivée des spectateurs et d'éviter les longues files d'attente sous le soleil.

La LNR met également en avant les caractéristiques du Stade de France, qui dispose d'espaces ombragés, d'une circulation d'air favorisée par son architecture et d'importantes capacités d'accueil pour faire face aux fortes chaleurs.

L'organisateur précise que ce dispositif s'inspire de celui déjà déployé lors des demi-finales du Top 14 disputées à Marseille le week-end dernier, où des températures élevées avaient déjà conduit à renforcer les mesures de prévention.

Pourquoi la finale est-elle maintenue ?

Contrairement à d'autres manifestations organisées en pleine journée, la finale se disputera en soirée, à partir de 21h, lorsque les températures devraient être moins extrêmes qu'en milieu d'après-midi. Les autorités ont toutefois estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour maintenir tous les matchs prévus au Stade de France.

La finale cadets, programmée en lever de rideau, a ainsi été annulée par la préfecture. Selon les autorités, la température ressentie au moment du coup d'envoi aurait pu atteindre près de 48 °C.

Une demande de dérogation déposée par la Fédération française de rugby a été rejetée. Aucune autre rencontre de rugby ne sera organisée ce week-end en région parisienne en dehors de la finale du Top 14.

Plusieurs grands événements annulés

La finale entre Toulouse et Montpellier fait figure d'exception dans un week-end largement bouleversé par la canicule. La Marche des fiertés, initialement prévue samedi à Paris, a été reportée à la demande du préfet de police afin d'éviter que plusieurs dizaines de milliers de participants ne défilent sous une chaleur extrême.

Le festival Solidays, qui devait accueillir des dizaines de milliers de festivaliers sur l'hippodrome de Longchamp, a lui aussi été annulé en raison des conditions météorologiques et des risques pour le public.

Si la finale est maintenue, les autorités sanitaires rappellent les consignes habituelles : boire régulièrement, éviter les expositions prolongées au soleil avant le match, privilégier des vêtements légers et rester attentif aux signes de malaise.

Avec un coup d'envoi en soirée et un dispositif renforcé à l'intérieur du Stade de France, les organisateurs estiment que les conditions permettent le maintien de l'événement, malgré un contexte climatique exceptionnel sur l'ensemble du territoire.