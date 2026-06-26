«Il est très affecté» : Guy Stephan raconte comment Didier Deschamps a vécu le décès de sa mère

Guy Stephan va remplacer Didier Deschamps, rentré en France pour assister aux obsèques de sa mère, sur le banc de l’équipe de France, ce vendredi, pour le match contre la Norvège à la Coupe du monde 2026.

Il a avoué ne «pas se sentir à sa place». Guy Stéphan sera sur le banc de l’équipe de France, ce vendredi (21h), pour son dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 contre la Norvège. Il va remplacer Didier Deschamps, endeuillé par le décès de sa mère et rentré en France pour assister aux obsèques. Et l’adjoint du sélectionneur tricolore a été le premier à apprendre, mardi matin, au lendemain de la victoire contre l’Irak (3-0), la triste nouvelle.

En contact «permanent»

«Didier m’a appelé tôt le matin, je suis allé le voir dans sa chambre. Il m’a annoncé la mauvaise nouvelle et très rapidement il m’a demandé de conduire le groupe jusqu’à samedi et son retour», a confié, en conférence de presse, Guy Stéphan qui a également raconté comment l’ancien capitaine des Bleus avit la disparition de sa maman.

«Il est très affecté par ce qui lui arrive, on le serait à moins», a indiqué l’ancien entraîneur de Lyon et de Bordeaux, qui est en contact «permanent» avec Didier Deschamps. «Ce sera le cas jusqu’au match même si demain (vendredi, ndlr) est une journée particulière», a-t-il ajouté, alors que les funérailles étaient prévues ce vendredi. Ils ont notamment échangé sur l’équipe et sa composition de départ.

Et des changements sont attendus avec notamment les titularisations de Maxence Lacroix et de Malo Gusto, respectivement en défense centrale et sur le côté droit, à la place de William Saliba et Jules Koundé, ou encore les retours de Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni et Désiré Doué.

L’intérim de Guy Stéphan prendra après la rencontre face aux Norvégiens, Didier Deschamps étant attendu, dès samedi, auprès de ses joueurs pour préparer leur futur 16e de finale. Mais reste à savoir à quelle place les coéquipiers de Kylian Mbappé vont terminer. En cas de victoire, les Bleus seront assurés de terminer en tête, tout comme en cas de match nul grâce à une meilleure différence de buts (+5 contre +4). En revanche, une défaite serait synonyme de 2e place avec la Côte d’Ivoire comme adversaire, mardi, en 16e de finale.