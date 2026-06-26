Wimbledon 2026 : favoris, dotation, diffusion TV… Tout savoir sur le Grand Chelem sur gazon

La 139e édition de Wimbledon se déroulera à partir de lundi et jusqu’au 12 juillet sur les courts en gazon du All England Club, où Jannik Sinner sera le grand favori dans le tableau masculin en l’absence de Carlos Alcaraz.

Dates

La 139e édition de Wimbledon est organisée du lundi 29 juin au dimanche 12 juillet sur les courts en gazon du All England Club, où la Polonaise Iga Swiatek et l’Italien Jannik Sinner ont été sacrés l’année dernière.

Favoris

Tenant du titre, Jannik Sinner sera le grand favori à sa propre succession surtout en l’absence de Carlos Alcaraz, forfait en raison d’une blessure au poignet. Récent vainqueur de son premier Grand Chelem à Roland-Garros, Alexander Zverev sera également un sérieux prétendant, comme Novak Djokovic, septuple lauréat sur le gazon londonien et toujours en quête de son 25e titre du Grand Chelem. Taylor Fritz, Ben Shelton, Jack Draper ou encore Jakub Mensik feront partie des outsiders.

Dans le tableau féminin, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka se présentera en favorite même si elle n’a pas remporté ancun titre en Grand Chelem cette saison. Sacrée l’année dernière, la Polonaise Iga Swiatek figurera parmi les prétendantes tout comme Elena Rybakina, lauréate en 2022, Mirra Andreeva, Coco Gauff ainsi qu'Amanada Anisimova.

Français

Arthur Fils (n°20), Arthur Rinderknech (n°25) et Ugo Humbert (n°30) figurent parmi les 32 têtes série de cette 139e édition de Wimbledon et seront les plus grandes chances françaises avec Ugo Humbert ou encore Adrian Mannarino. Même si Arthur Fils débarquera dans l’inconnu, lui qui n'a pas été revu sur les courts en compétition depuis son abandon au Masters 1000 de Rome mi-mai.

Chez les femmes, les regards seront tournés vers Loïs Boisson, qui va disputer le tournoi pour la première fois après avoir échoué dès le 1er tour des qualifications l’année dernière. Mais le gazon est loin d’être sa surface de prédilection. Egalement directement intégrées au tableau principal, Elsa Jac­que­mot et Diane Parry tenteront de créer la surprise.

Dix derniers vainqueurs

Femmes

2025 : Iga Swiatek (Pologne)

2024 : Barbora Krejcikova (République tchèque)

2023 : Marketa Vondrousova (République tchèque)

2022 : Elena Rybakina (Kazakhstan)

2021 : Ashleigh Barty (Australie)

2020 : Annulé

2019 : Simona Halep (Roumanie)

2018 : Angelique Kerber (Allemagne)

2017 : Garbine Muguruza (Espagne)

2016 : Serena Williams (Etats-Unis)

Hommes

2025 : Jannik Sinner (Italie)

2024 : Carlos Alcaraz (Espagne)

2023 : Carlos Alcaraz (Espagne)

2022 : Novak Djokovic (Serbie)

2021 : Novak Djokovic (Serbie)

2020 : Annulé

2019 : Novak Djokovic (Serbie)

2018 : Novak Djokovic (Serbie)

2017 : Roger Federer (Suisse)

2016 : Andy Murray (Grande-Bretagne)

Dotation

Vainqueur : 4,2 millions d’euros

Finaliste : 2,08 millions d’euros

Demi-finale : 1,04 million d’euros

Quart de finale : 556.200 euros

8e de finale : 347.600 euros

3e tour : 214.400 euros

2e tour : 146.000 euros

1er tour : 92.700 euros

Diffusion TV

L’intégralité de cette 139e édition sera retransmise sur beIN SPORTS et ses différentes chaînes.