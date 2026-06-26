Wimbledon : on connaît tous les matches au 1er tour des Français

Les tableaux simples de Wimbledon sont connus. Les Français ont connus divers sorts quand les Françaises auront d'entrée des matchs très compliqués.

Arthur Fils et les Français peuvent-ils briller à Londres ? Le tirage au sort du Grand Chelem londonien a livré son verdict. Au 1er tour, le numéro un français affrontera le Belge Raphaël Collignon, 43ème mondial. Il ne pourra pas affronter Jannick Sinner, numéro un mondial et favori en l’absence de Carlos Alcaraz (2e), avant la finale.

Arthur Rinderknech tentera de faire mieux que son troisième tour l’an dernier. Il débutera son tournoi face au jeune Anglais Oliver Tarvet, issu des qualifications, quand Ugo Humbert, fort d’une bonne préparation avec deux demi-finales sur ses deux derniers tournois, rencontrera Zizou Bergs (48e). Il n’y aura qu’un seul duel entre Français : Adrian Mannarino (40e), qui a atteint le 3ème tour l’an dernier sera opposé à Titouan Droguet (115e).

Les autres matchs des français :

Alexandre Muller (125e) – Tommy Paul (24e)

(125e) – Tommy Paul (24e) Luca Van Assche (82e)– Marton Fucsovics (76e)

(82e)– Marton Fucsovics (76e) Hugo Gaston (117e)– Stefanos Tsitsipas (88e)

(117e)– Stefanos Tsitsipas (88e) Yannick Hanfmann (55e) – Giovanni Mpetshi Perricard (84e)

(84e) Benjamin Bonzi (93e) – Gabriel Diallo (91e)

(93e) – Gabriel Diallo (91e) Frances Tiafoe (19e) – Terence Atmane (50e)

(50e) Kyrian Jacquet (136e) – Vilius Gaubas (129e)

(136e) – Vilius Gaubas (129e) Matteo Arnaldi (35e) – Quentin Halys (101e)

(101e) Corentin Moutet (36e) – Marcos Giron (86e)

(36e) – Marcos Giron (86e) Valentin Royer (75e) – Harry Wendelken (203e)

Tirage très compliqué pour les Françaises

Après son élimination dès le premier tour à Roland-Garros, Loïs Boisson poursuit sa saison à Wimbledon. L’ancienne numéro une française, qui n’a disputé que trois matchs sur gazon dans sa carrière, jouera d’entrée la numéro deux mondiale Elena Rybakina. Elsa Jacquemot (82e) fera face à Naomi Osaka (15e), ancienne numéro une mondiale.

Enfin, Leolia Jeanjean, issue des qualifications, sera face à Veronika Erjavec (87e). En cas de victoire, elle pourrait affronter la numéro 8 mondiale Elina Svitolina. Diane Parry (47e), seule Française au 3eme tour l’an dernier, a eu le tirage le plus clément : elle sera opposée à la Britannique Francesca Jones (103e).

Pour mémoire, Marion Bartoli reste la dernière Française à avoir remporté un Grand Chelem. C'était... à Londres en 2013.