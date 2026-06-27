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Coupe du monde 2026 : voici quand et contre qui l’équipe de France jouera son 16e de finale

Les Bleus ont vaincu la Norvège ce vendredi (4-1). [Mike Segar / REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Après sa victoire, ce vendredi, contre la Norvège (4-1), la France sera opposée à la Suède en 16e de finale. La rencontre se tiendra, ce mardi (23h), à East Rutherford, dans le New Jersey.

Prochaine étape : la Suède. Après un sans-faute en poule couronné par la victoire des Bleus contre la Norvège (4-1) grâce au triplé d'Ousmane Dembélé, la France affrontera la Suède lors des 16e de finale.

Le match se tiendra ce mardi (à 23h00) à East Rutherford, dans le New Jersey. Les Français sont parvenus à surprendre l’attaquant star du Landslaget, Erling Haaland grâce à Ousmane Dembélé et son triplé en 25 minutes, entre la 7e et la 32e. Le quatrième but a ensuite été inscrit par Désiré Doué dans le temps additionnel (90+4).  

Dembélé est le troisième Tricolore de l'histoire à inscrire trois buts dans une rencontre de Coupe du monde après Just Fontaine en 1958 (deux fois) et Kylian Mbappé en finale en 2022 face à l'Argentine.

Cette victoire magistrale intervient alors que le sélectionneur Didier Deschamps est retourné en France pour assister aux obsèques de sa mère. Ce dernier doit retrouver le sol américain ce samedi.

Plusieurs qualifications

De son côté, la Suède s'était assurée dès jeudi de faire partie des huit meilleurs troisièmes ayant accès au prochain tour, à la faveur de son match nul contre le Japon (1-1) dans le groupe F.  

Avant cela, elle avait écrasé la Tunisie (5-1) avant un retour de bâton contre les Pays-Bas, qui ont remporté le match (5-1).

L'Allemagne a terminé à la 1ère place de son groupe.
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En parallèle, l'Angleterre, le Portugal, le Ghana, l'Egypte et le Paraguay ont également validé leur qualification pour les 16e de finale, que visent en soirée la Belgique, la Nouvelle-Zélande, l'Egypte et l'Iran opposés dans le groupe K.

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