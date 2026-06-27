PSG : voici le nouveau maillot extérieur du double champion d'Europe pour la saison 2026-2027

Le Paris Saint-Germain, double champion d'Europe depuis le 30 mai dernier, a officialisé ce samedi un nouveau maillot pour la saison 2026-2027. Blanc avec un dégradé de fines rayures verticales allant du rouge au bleu marine, le maillot devrait être utilisé lors des matchs à l'extérieur.

Le maillot de la troisième étoile ? Ce samedi 27 juin 2026, le Paris Saint-Germain a dévoilé son maillot extérieur pour la saison 2026-2027.

Déjà apparu à plusieurs reprises, notamment dans une publicité Nike pour la Coupe du monde, ce maillot blanc avec une large bande rouge et bleue au milieu devrait être porté par les joueurs du club de la capitale durant la majorité des matchs à l'extérieur, sauf si l'équipe adverse joue dans une couleur similaire.

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Un logo «lenticulaire»

«Le maillot extérieur pour la saison 2026-2027 arbore une silhouette majoritairement blanche, sublimée par l’iconique bande centrale, élément graphique historique du Club, qui se trouve ici réinventée à travers un dégradé de fines rayures verticales allant du rouge au bleu marine. Inspiré par l’univers graphique de l’Op Art et par l’énergie de la scène électronique parisienne, le motif visuel crée une sensation de mouvement et de rythme qui anime la bande centrale», a précisé le PSG dans un communiqué.

Toutefois, le maillot présente une particularité : son logo «lenticulaire». Le motif reste le même, mais la couleur a été modifiée et change en fonction de l'angle de vue : soit bleue, soit rouge.

«L'écusson lenticulaire constitue également l'une des innovations majeures de cette nouvelle tenue. Reprenant le même jeu de dégradé que la bande centrale, il apporte une dimension visuelle inédite au maillot», a ajouté le club de la capitale.