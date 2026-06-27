Rugby : arbitre, diffusion TV, horaire… Tout savoir sur la finale du Top 14 entre Toulouse et Montpellier

Ce samedi 27 juin, le Stade toulousain et Montpellier s’affronte en finale du Top 14, le championnat de France de rugby, au stade de France.

L’heure de connaître le champion ? Triple tenant du titre, Toulouse remet son titre de champion de France de rugby en jeu face à Montpellier ce samedi 27 juin. Voici toutes les informations à connaître avant cette finale du Top 14.

La composition probable du Stade Toulousain

Neti, Mauvaka, Merkler - Brennan, Meafou - Cros, Willis, Roumat - Dupont, Ntamack - Lebel, Chocobares, Barassi, Thomas - Ramos.

La composition probable du Montpellier Hérault Rugby

Erdocio, Uelese, Haous - Verhaeghe, Duguid - Nouchi, Vunipola, Bécognée - Price, Miotti - Taofifenua, Cadot, Vincent, Ngandebe - Banks.

L’arbitre

Luc Ramos a été désigné pour diriger la rencontre. Âgé de 35 ans, le natif de Béziers, affilié à la ligue Occitanie, avait officié lors des demi-finales l’an passé et a notamment arbitré une rencontre du Tournoi des 6 Nations 2026 (Italie-Angleterre).

Palmarès de deux équipes

Stade toulousain : 25 titres de champion de France dont les trois derniers de suite (2023, 2024, 2025).

Montpellier Hérault Rugby : 1 titre

Une pause fraîcheur ?

Avec des températures à plus de 30 degrés attendues, une pause fraîcheur devait être mis en place, comme samedi dernier lors de la demi-finale remportée par le MHR contre le Stade Français (25-15) à Marseille.

À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le coup d’envoi sera donné à 21h et à suivre sur Canal+.