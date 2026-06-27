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Rugby : arbitre, diffusion TV, horaire… Tout savoir sur la finale du Top 14 entre Toulouse et Montpellier

Toulousains et Montpelliérains s'affrontent samedi au Stade de France, en finale du Top 14. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Ce samedi 27 juin, le Stade toulousain et Montpellier s’affronte en finale du Top 14, le championnat de France de rugby, au stade de France.

L’heure de connaître le champion ? Triple tenant du titre, Toulouse remet son titre de champion de France de rugby en jeu face à Montpellier ce samedi 27 juin. Voici toutes les informations à connaître avant cette finale du Top 14.

La composition probable du Stade Toulousain

Neti, Mauvaka, Merkler - Brennan, Meafou - Cros, Willis, Roumat - Dupont, Ntamack - Lebel, Chocobares, Barassi, Thomas - Ramos.

La composition probable du Montpellier Hérault Rugby 

Erdocio, Uelese, Haous - Verhaeghe, Duguid - Nouchi, Vunipola, Bécognée - Price, Miotti - Taofifenua, Cadot, Vincent, Ngandebe - Banks.

L’arbitre 

Luc Ramos a été désigné pour diriger la rencontre. Âgé de 35 ans, le natif de Béziers, affilié à la ligue Occitanie, avait officié lors des demi-finales l’an passé et a notamment arbitré une rencontre du Tournoi des 6 Nations 2026 (Italie-Angleterre).

Palmarès de deux équipes 

Stade toulousain : 25 titres de champion de France dont les trois derniers de suite (2023, 2024, 2025).
Montpellier Hérault Rugby : 1 titre

Une pause fraîcheur ?

Avec des températures à plus de 30 degrés attendues, une pause fraîcheur devait être mis en place, comme samedi dernier lors de la demi-finale remportée par le MHR contre le Stade Français (25-15) à Marseille.

Sur le même sujet Toulouse-Montpellier, finale du Top 14 : à quelle heure et sur quelle chaîne ? Lire

À quelle heure et sur quelle chaîne ? 

Le coup d’envoi sera donné à 21h et à suivre sur Canal+.

RugbySportStade ToulousainMontpellier

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