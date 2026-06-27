Rugby : le Stade toulousain champion de France pour la quatrième fois consécutive

Le Stade toulousain a remporté un quatrième titre consécutif en Top 14, le 25e de champion de France de son histoire, en battant en finale Montpellier (28-20) samedi au Stade de France, après un match perturbé par la chaleur puis l'orage.

Un quatrième titre de suite. Le Stade Toulousain a dominé Montpellier (28-20) ce samedi 27 juin en finale du Top 14, pour s'offrir son 25e titre de champion de France, et le quatrième consécutif.

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Le @StadeToulousain s'offre un nouveau quadruplé (2023, 2024, 2025, 𝟮𝟬𝟮𝟲) après celui de 1994, 1995, 1996 et 1997 🔴⚫#PhaseFinaleTOP14Pennylane#FinaleTOP14pic.twitter.com/1VsFtwIYzK — TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 27, 2026

En tête à l'issue de la saison regulière et après avoir balayé le Racing 92 en demi-finales (71-17), Antoine Dupont et ses coéquipiers ont battu le MHR grâce notamment à un doublé du talonneur Peato Mauvaka. La finale a été interrompue dix minutes à cause de l'orage autour du Stade de France.