Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Rugby : le Stade toulousain champion de France pour la quatrième fois consécutive

[Anne-Christine POUJOULAT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Le Stade toulousain a remporté un quatrième titre consécutif en Top 14, le 25e de champion de France de son histoire, en battant en finale Montpellier (28-20) samedi au Stade de France, après un match perturbé par la chaleur puis l'orage. 

Un quatrième titre de suite. Le Stade Toulousain a dominé Montpellier (28-20) ce samedi 27 juin en finale du Top 14, pour s'offrir son 25e titre de champion de France, et le quatrième consécutif. 

En tête à l'issue de la saison regulière et après avoir balayé le Racing 92 en demi-finales (71-17), Antoine Dupont et ses coéquipiers ont battu le MHR grâce notamment à un doublé du talonneur Peato Mauvaka. La finale a été interrompue dix minutes à cause de l'orage autour du Stade de France.

RugbyTop 14Sport

À suivre aussi

Rugby : arbitre, diffusion TV, horaire… Tout savoir sur la finale du Top 14 entre Toulouse et Montpellier
Finale de Top 14, Toulouse-Montpellier : pourquoi le match est-il maintenu malgré l’annulation d’autres événements à Paris ?
Toulouse-Montpellier, finale du Top 14 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités