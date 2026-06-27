Séismes au Venezuela : un jeune espoir du football retrouvé mort

Après les deux puissants séismes qui ont frappé le Venezuela, la fédération de football du pays a confirmé la mort d'Yimvert Berroterán, jeune talent de 18 ans.

Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 juin 2026, la fédération vénézuélienne de football a annoncé le décès d'Yimvert Berroterán, jeune talent de 18 ans qui avait notamment participé au Mondial U-17 en 2025. L'attaquant a été retrouvé mort au côté de sa petite amie Valentina Sandoval après que le Venezuela a été frappé par deux puissants séismes ayant fait au moins 920 morts et 50.000 disparus selon le bilan provisoire.

l'Une des grandes promesses du Venezuela

«Aujourd'hui, le football vénézuélien fait ses adieux avec une immense tristesse à un jeune homme qui a fièrement représenté les couleurs de notre pays. Son départ plonge toute la famille Vinotinto dans le deuil et laisse une empreinte indélébile dans le cœur de tous ceux qui ont partagé des moments avec lui, sur et en dehors du terrain», a écrit la fédération dans un communiqué sur Instagram.

Yimvert Berroterán avait fait ses débuts cette année en première division avec l’Universidad Central de Venezuela FC. Son club lui a également rendu hommage sur les réseaux sociaux.

«Tu étais un guerrier, Yimvert. On se souviendra toujours de toi. (...) Nous sommes certains que tu continueras à faire rire les gens de la manière la plus authentique et la plus unique qui soit, et que tu continueras à marquer des buts, où que tu sois. Repose en paix, Yimvert.»

Le droitier d'1,83 m avait disputé plus de dix matches chez les moins de 17 ans avec la sélection vénézuélienne, où il avait pu inscrire deux buts et délivrer deux passes décisives. Yimvert Berroterán était l'une des grandes promesses de son pays. Début juin, il avait été convoqué chez les moins de 20 ans, une nouvelle étape importante dans son ascension.