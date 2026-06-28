Athlétisme : les résultats complets du Meeting de Paris 2026

Le meeting d’athlétisme de Paris 2026 a eu lieu ce dimanche au stade Charléty. Voici les résultats complets, avec plusieurs podiums pour les Français.
Les résultats complets
100m hommes :
1. Trayvon Bromell (USA) : 9"91
2. Noah Lyles (USA) : 9"92
3. Marcell Jacobs (Italie) : 9"96
100m haies femmes :
1. Tobi Amusan (Nigéria): 12"28
2. Grace Stark (USA) : 12"38
3. Alaysha Johnson (USA) : 12"39
110m haies hommes :
1. Jamal Britt (USA): 12"89
2. Shunsuke Izumiya (Japon) : 13"01
3. Trey Cunningham (USA) : 13"07
400m hommes :
1. Busang Collen Kebinatshipi (Botswana) : 43"54
2. Zakithi Nene (Afrique du Sud) : 43"89
3. Chris Bailey (USA) : 44"06
400m femmes :
1. Marileidy Paulino (République Dominicaine) : 48"48
2. Gloria Manuel (République Tchèque) : 49"37
3. Stacey Ann Williams (Jamaïque) : 49"51
800m hommes :
1. Marco Arop (Canada) : 1'41"84
2. Niels Laros (Pays-Bas) : 1'43"60
3. Tobias Gronstad (Norvège) : 1'43"63
800m femmes :
1. Audrey Werro (Suisse) : 1'53"80
2. Femke Bol (Pays-Bas) : 1'55"60
3. Anaïs Bourgoin (France) : 1'56"53
1.500m hommes :
1. Cameron Myers (Australie) : 3'28"00
2. Azeddine Habz (France) : 3'29"80
3. Jake Wightman (Royaume-Uni) : 3'29"95
1.500m femmes :
1. Georgia Hunter Bell (Royaume-Uni) : 3'55"63
2. Freweyni Hailu (Éthiopie) : 3'55"92
3. Agathe Guillemot (France) : 3'56"24
3.000m steeple hommes :
1. Karl Bebendorf (Allemagne): 8'05"55
2. Gemechu Godana (Éthiopie) : 8'05"86
3. Edmund Serem (Kenya) : 8'08"54
5.000m hommes :
1. Grant Fisher (USA) : 12'54"80
2. Jacob Krop (Kenya) : 12'55"22
3. Andreas Almgren (Suède) : 12'55"38
Saut à la perche hommes :
1. Armand Duplantis (Suède): 6,13m
2. Baptiste Thiery (France) : 5,93m
3. Emmanouil Karalis (Grèce) : 5,83m
Saut à la perche femmes :
1. Angelica Moser (Suisse): 4,77m
2. Baptiste Thiery (Nouvelle-Zélande) : 4,70m
3. Nina Kennedy (Australie) : 4,70m
Lancer de javelot femmes :
1. Ziyi Yan (Chine) ; 67,44m
2. Adriana Vilagos (Serbie) : 63,83m
3. Haruka Kitaguchi (Japon) : 63,01m