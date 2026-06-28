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Athlétisme : les résultats complets du Meeting de Paris 2026

Armand Duplantis a dominé le concours du saut à la perche chez les hommes. [Anne-Christine POUJOULAT / AFP]
Par Dylan Veerasamy
Publié le - Mis à jour le
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Le meeting d’athlétisme de Paris 2026 a eu lieu ce dimanche au stade Charléty. Voici les résultats complets, avec plusieurs podiums pour les Français.

Les résultats complets

100m hommes :

1. Trayvon Bromell (USA) : 9"91

2. Noah Lyles (USA) : 9"92

3. Marcell Jacobs (Italie) : 9"96

100m haies femmes :

1. Tobi Amusan (Nigéria): 12"28

2. Grace Stark (USA) : 12"38

3. Alaysha Johnson (USA) : 12"39

110m haies hommes :

1. Jamal Britt (USA): 12"89

2. Shunsuke Izumiya (Japon) : 13"01

3. Trey Cunningham (USA) : 13"07

400m hommes :

1. Busang Collen Kebinatshipi (Botswana) : 43"54

2. Zakithi Nene (Afrique du Sud) : 43"89

3. Chris Bailey (USA) : 44"06

400m femmes :

1. Marileidy Paulino (République Dominicaine) : 48"48

2. Gloria Manuel (République Tchèque) : 49"37

3. Stacey Ann Williams (Jamaïque) : 49"51

800m hommes :

1. Marco Arop (Canada) : 1'41"84

2. Niels Laros (Pays-Bas) : 1'43"60

3. Tobias Gronstad (Norvège) : 1'43"63

800m femmes :

1. Audrey Werro (Suisse) : 1'53"80

2. Femke Bol (Pays-Bas) : 1'55"60

3. Anaïs Bourgoin (France) : 1'56"53

1.500m hommes :

1. Cameron Myers (Australie) : 3'28"00

2. Azeddine Habz (France) : 3'29"80

3. Jake Wightman (Royaume-Uni) : 3'29"95

1.500m femmes :

1. Georgia Hunter Bell (Royaume-Uni) : 3'55"63

2. Freweyni Hailu (Éthiopie) : 3'55"92

3. Agathe Guillemot (France) : 3'56"24

3.000m steeple hommes :

1. Karl Bebendorf (Allemagne): 8'05"55

2. Gemechu Godana (Éthiopie) : 8'05"86

3. Edmund Serem (Kenya) : 8'08"54

5.000m hommes :

1. Grant Fisher (USA) : 12'54"80

2. Jacob Krop (Kenya) : 12'55"22

3. Andreas Almgren (Suède) : 12'55"38

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Saut à la perche hommes :

1. Armand Duplantis (Suède): 6,13m

2. Baptiste Thiery (France) : 5,93m

3. Emmanouil Karalis (Grèce) : 5,83m

Saut à la perche femmes :

1. Angelica Moser (Suisse): 4,77m

2. Baptiste Thiery (Nouvelle-Zélande) : 4,70m

3. Nina Kennedy (Australie) : 4,70m

Lancer de javelot femmes :

1. Ziyi Yan (Chine) ; 67,44m

2. Adriana Vilagos (Serbie) : 63,83m

3. Haruka Kitaguchi (Japon) : 63,01m

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