Basket : Isabelle Fijalkowski, pionnière française de la WNBA, intronisée au Hall of Fame américain

Pionnière tricolore en WNBA, la ligue féminine de basketball aux États-Unis, l'ex-internationale française Isabelle Fijalkowski a été intronisée au Hall of Fame du basket américain ce samedi à Knoxville (Tennessee).

Une grande première depuis 2023. Ce samedi, la Française Isabelle Fijalkowski a été intronisée au Hall of Fame du basket américain. Elle avait été draftée en 1997.

Il s’agit donc de la première Française à obtenir cette reconnaissance, après Tony Parker chez les hommes en 2023.

L'intérieure, aujourd’hui âgée de 54 ans, avait été draftée en 1997 et avait disputé deux saisons avec les Rockers de Cleveland, en WNBA.

Meilleure marqueuse jusqu’en 2021

«Là-bas, les femmes avaient déjà une vraie place. La compétence n'avait pas de genre. Cela a rendu ce qu'on voit aujourd'hui possible. Quand on demande aux filles ce qu'elles veulent, elles disent toutes : je veux être championne», a notamment expliqué Isabelle Fijalkowski au quotidien L'Équipe.

Au cours de sa carrière, la basketteuse a été championne en Euroligue avec Bourges (1997) et Valenciennes (2002). Elle a également été sacrée championne d'Europe en 2001 avec l'équipe de France, dont elle a été la meilleure marqueuse (2.567 points) jusqu'en 2021, avant d’être dépassée par Sandrine Gruda.

Par ailleurs, sa fille Alicia Tournebize (18 ans), présente à la cérémonie, évolue actuellement dans le championnat universitaire NCAA avec les South Carolina Gamecocks.