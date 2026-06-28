Boxe : le combat revanche entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao reporté à 2027

Envisagé pour le mois de septembre, le combat revanche entre les légendes de la boxe Floyd Mayweather et Manny Pacquiao a finalement été reporté. Aucune nouvelle date n’a été annoncée.

Une revanche qui va devoir attendre. 11 ans après leur dernier affrontement, Floyd Mayweather et Manny Pacquiao devaient se retrouver pour un combat prévu en septembre prochain. Il n’aura finalement pas lieu avant début 2027.

Selon un communiqué du camp du Philippin, publié ce vendredi, cette décision est la conséquence d'«un mélange sulfureux de poursuites fédérales, de conflits d'agenda et d'une impasse financière entourant totalement le camp Mayweather».

Il est par ailleurs précisé dans ce communiqué que le combat ne pourrait désormais avoir lieu avant le début de l'année 2027.

Annoncé en février par Netflix, son éventuel diffuseur, ce projet de combat fixé au 19 septembre à Las Vegas, n’était pour Floyd Mayweather qu’une simple exhibition, selon ses déclarations. De son côté, Manny Pacquiao avait affirmé avoir signé un contrat pour un affrontement officiel.

Deux figures de la boxe

Floyd Mayweather et Manny Pacquiao, deux anciens multiples champions du monde figurant au panthéon des boxeurs, s'étaient affrontés pour la dernière fois le 2 mai 2015 à Las Vegas, pour le titre unifié des welters.

Le combat, remporté aux points par l'Américain à l'unanimité des juges, avait généré une recette-record de 4,6 millions de dollars en pay-per-view.

Floyd Mayweather, âgé de 49 ans aujourd’hui, s'est par la suite retiré de la boxe professionnelle en 2017 avec un palmarès parfait de 50 victoires et aucune défaite. Depuis, il a multiplié depuis les combats-exhibition.

Par ailleurs, cette annonce de report intervient au lendemain de celle jeudi par la chaîne ESPN de l'annulation du combat-exhibition que devait disputer ce dernier contre la star grecque du kick-boxing Mike Zambidis, ce samedi à Athènes.

Manny Pacquiao, 47 ans, s'est quant à lui retiré des rings en 2021 sur un bilan de 62 victoires, 3 nuls et 8 défaites. Il était sorti de sa retraite en juillet 2025 pour affronter l'Américain Mario Barrios lors d'un combat qui s'était soldé par un match nul.