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Coupe du monde 2026 : le bel hommage des joueurs de l’équipe de France à Guy Stephan après la victoire contre la Norvège (vidéo)

Guy Stéphan (au centre) a reçu un sublime hommage de la part des joueurs. [REUTERS/Mike Segar]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, qui était à la tête de l'équipe de France vendredi dernier, face à la Norvège (4-1), a reçu un sublime hommage de la part des joueurs.

Un vibrant hommage. Adjoint de toujours de Didier Deschamps, Guy Stéphan était à la tête de l'équipe de France vendredi soir, face à la Norvège, pour le dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Après la victoire (4-1), les joueurs l’ont salué dans les vestiaires.

Ce dimanche, la Fédération française de football a partagé une vidéo où l’on voit les Bleus lui lancé des «Bravo Guy» dans une belle ambiance.

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Guy Stéphan (69 ans) a dirigé les vice-champions du monde pour la deuxième fois de sa carrière. Il a remplacé Didier Deschamps, rentré en France pour assister aux obsèques de sa mère.

Coupe du monde 2026FootballVidéoEquipe de France

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