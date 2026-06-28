Coupe du monde 2026 : le bel hommage des joueurs de l’équipe de France à Guy Stephan après la victoire contre la Norvège (vidéo)

Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, qui était à la tête de l'équipe de France vendredi dernier, face à la Norvège (4-1), a reçu un sublime hommage de la part des joueurs.

Un vibrant hommage. Adjoint de toujours de Didier Deschamps, Guy Stéphan était à la tête de l'équipe de France vendredi soir, face à la Norvège, pour le dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Après la victoire (4-1), les joueurs l’ont salué dans les vestiaires.

"𝘉𝘳𝘢𝘷𝘰 𝘎𝘶𝘺" 👏



Le bel hommage des Bleus pour Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, après la victoire face à la Norvège 😄 pic.twitter.com/WtZjxnC365 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 28, 2026

Ce dimanche, la Fédération française de football a partagé une vidéo où l’on voit les Bleus lui lancé des «Bravo Guy» dans une belle ambiance.

Guy Stéphan (69 ans) a dirigé les vice-champions du monde pour la deuxième fois de sa carrière. Il a remplacé Didier Deschamps, rentré en France pour assister aux obsèques de sa mère.