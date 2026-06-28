Coupe du monde 2026 : quel est le bilan de la troisième journée de la phase de poules ?

La phase de poule de la Coupe du monde de football est officiellement terminée. Nous connaissons désormais tous les qualifiés pour les seizièmes de finale du mondial.

De nombreuses équipes se sont fait peur pendant ces deux premières semaines de Coupe du monde. Avec la qualification de huit des douze meilleurs troisièmes, seulement quatre nations ont quitté la compétition.

Retour sur la 3e et dernière journée de la phase de poules.

Groupe A : le Mexique 9/9, l’Afrique du Sud merveilleuse

Le Mexique, pays hôte, se devait de terminer cette phase de poules de la meilleure des manières. Une victoire 3-0 contre la République tchèque, qui a terminé dernière, lui a permis de conclure cette première partie de Coupe du monde avec trois victoires. Les Mexicains, devant leur public, ont envoyé un message clair au reste des équipes.

De l’autre côté, l’Afrique du Sud a créé la sensation en battant la Corée du Sud (1-0). Une victoire de prestige qui a qualifié les Sud-Africains à la deuxième place du groupe A. Ils vont affronter le Canada ce soir pour une place en huitième de finale. De son côté, la Corée du Sud est éliminée de ce mondial.

Groupe B : la Suisse termine bien, le Canada continue

La Suisse et le Canada se sont affrontés dans un match final dans ce groupe B. Cela a tourné en faveur des Suisses qui se sont imposés 2-1, et ont pris la tête du classement. Le Canada, malheureux perdant, s’est quand même qualifié pour la suite de la compétition.

La Bosnie défiait le Qatar dans un match primordial pour la qualification. Une victoire d’une des deux équipes leur assurait quasiment de poursuivre dans cette Coupe du monde. C’est la Bosnie-Herzégovine qui a su en profiter. Qualifiée en tant que meilleur troisième, cette dernière disputera bien la phase à élimination directe.

Groupe C : le Brésil habitué, le Maroc solide

Le Brésil défiait l’Écosse en dernière journée de la phase de groupes. Une victoire 3-0 a suffi aux Brésiliens pour prendre la première place. Une habitude vieille de 44 ans. Le Brésil termine à chaque fois premier de son groupe. En seizièmes de finale, cela sera le Japon, gros choc à venir.

Le Maroc s’est fait peur mais a finalement remporté son match. Menés à deux reprises par Haïti, les Lions de l’Atlas sont revenus à chaque fois avant de faire le break en fin de rencontre. Les deux équipes nous ont offert un beau spectacle (4-2).

Groupe D : la Turquie gagne enfin, l’Australie qualifiée

Les États-Unis, déjà premiers, ont affronté la Turquie qui se devait de réaliser un bon match. Des buts et une victoire pour les Turcs qui étaient éliminés avant la rencontre (3-2). Une Coupe du monde à oublier pour ces derniers.

L’Australie et le Paraguay étaient probablement satisfaits du résultat de la rencontre. Un match nul 0-0 qui a arrangé les deux équipes. L’Australie a donc terminé deuxième du groupe, le Paraguay troisième a pu poursuivre le mondial.

Groupe E : L'Équateur s’en sort bien, la Côte d’Ivoire assure

C’était l’occasion de la dernière chance pour l’Équateur. Face à l’Allemagne, les Équatoriens étaient condamnés à l’exploit. Chose faite, une victoire 2-1 qui les a qualifiés pour la suite de la compétition. Ils défieront le Mexique, pays hôte, pour une place en huitième de finale.

Opposés à la petite équipe de Curaçao, les éléphants de la Côte d’Ivoire ont assuré. Victoire 2-0 pour terminer deuxième du groupe. Ils défieront la Norvège, dans un seizième de finale qui s’annonce déjà électrique. Les Ivoiriens ont fait bonne impression dans ce début de Coupe du monde.

Groupe F : Les Pays- Bas en patron, le Japon fait le nécessaire

Les Pays-Bas affrontaient la Tunisie en dernière journée. Cela a très bien commencé pour les Néerlandais. 2-0 après sept minutes de jeu. Les Tunisiens ne sont pas parvenus à revenir dans ce match et ont quitté le mondial par la petite porte (0 point, -10 de différence de but).

La Suède et le Japon se sont quittés dos à dos. 1-1 dans un match qui a qualifié les deux équipes. Le Japon prend les devants et défiera le Maroc. Quant à la Suède, c’est la France qui les attend au prochain tour.

Groupe G : la Belgique dominatrice, l’Égypte confirme

La Belgique se devait de remporter ce match pour assurer sa qualification. Opposés à la Nouvelle-Zélande, les Belges ont assuré et écrasé les Néo-Zélandais 5-1. Une victoire qui leur a permis de terminer premiers du groupe et de reprendre confiance pour la suite de la compétition.

Dans l’autre match, l’Iran et l’Égypte se disputaient un match sous le signe des fiertés. Une rencontre qui s’est soldée par un match nul qui a arrangé tout le monde (1-1). L’Égypte a terminé deuxième du groupe et l’Iran s’est qualifié en tant que meilleur troisième. Les deux équipes sont restées invaincues dans cette phase de poules.

Groupe H : L'Espagne assure, le Cap-Vert héroïque

L’Uruguay et l’Espagne se sont livrés un match qui ne restera pas dans les livres d’histoire. Une courte victoire espagnole (1-0) leur a permis de terminer premiers du groupe et d’éliminer l’Uruguay prématurément dans ce mondial.

Le Cap-Vert a réalisé un exploit. Pour une première participation à une Coupe du monde, les Cap-verdiens sont restés invaincus dans cette phase de poules. Un match nul 0-0 contre l’Arabie saoudite leur a offert l’occasion d’affronter les champions du monde en titre, l’Argentine, en seizième de finale.

Groupe I : le sans-faute de la France, le Sénégal cartonne

La France affrontait la Norvège dans la finale de ce groupe I. Une Norvège remaniée avec l’équipe B a facilité la tâche des Bleus (4-1). Ousmane Dembélé a décidé d’écrire sa légende et a inscrit son premier triplé sous le maillot tricolore. Ils vont retrouver la Suède en seizième de finale.

Le Sénégal a dû employer les grands moyens pour espérer se qualifier. Condamnés à la troisième place, la qualification des Sénégalais n’était pas actée. Une victoire facile contre l’Irak 5-0 et un ticket pour la suite de la compétition leur a tendu les bras. Pour information, c’est la première fois qu’une équipe africaine marque cinq buts dans une édition de la Coupe du monde.

Groupe J : les coups de pied arrêtés sauvent l’Argentine, l’Algérie qualifiée

Alors que l’Argentine était déjà qualifiée, la Jordanie n’a pas su en profiter. Deux coups francs et un penalty ont permis aux Argentins de s’imposer 3-1. Les coéquipiers de Lionel Messi retrouveront le Cap-Vert en seizièmes de finale, et bénéficieront d’une partie de tableau abordable pour la suite de ce Mondial.

L’Algérie et l’Autriche nous ont offert un spectacle remarquable. 3-3 et des retournements de situation. D’abord menée, l’Algérie est revenue au score à deux reprises avant de mener... puis de se faire égaliser en bout de match.

Groupe K : le Portugal cale, le Congo qualifié

Le Portugal défiait la Colombie dans la finale de ce groupe K. Un match fermé qui n’a pas souri aux deux équipes et encore moins aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo, qui s’est terminé sur un score nul et vierge. Un match nul qui a envoyé le Portugal à la deuxième place.

La République démocratique du Congo a réussi à se défaire du piège ouzbek. Une victoire 3-1 a été suffisante pour se qualifier. Les Congolais, en tant que meilleur troisième, verront bien la suite de la compétition.

Groupe L : L’Angleterre s’est fait peur, la Croatie tout autant

L’Angleterre a eu du mal contre le Panama. Pas suffisamment efficaces devant les buts en première mi-temps, c’est en deuxième période que les Three Lions se sont imposés. Une victoire 2-0 et la première place du groupe leur a été attribuée.

La Croatie a dû employer les grands moyens face au Ghana. Une victoire dans la douleur, 2-1, a suffi pour décrocher la deuxième place du groupe. Les Ghanéens s’en sont sortis quand même et sont qualifiés pour la suite de la Coupe du monde.