Coupe du Monde 2026 : Ryan Mendes, star et capitaine du Cap-Vert, accusé de viol

L'attaquant et capitaine du Cap-Vert, Ryan Mendes, fait l'objet d'une enquête pour viol. Le joueur dispute actuellement la Coupe du monde de football aux États-Unis avec son pays.

C'est une histoire qui entache la belle épopée du Cap-Vert à la Coupe du Monde. La star cap-verdienne Ryan Mendes est accusée d'agressions sexuelles, selon le média brésilien O Globo.

La victime serait une traductrice brésilienne engagée comme interprète par la Fédération néo-zélandaise de football. Elle assistait également la délégation cap-verdienne lors des FIFA Series, une compétition amicale opposant différentes équipes nationales.

Toujours selon le média brésilien, l'incident se serait produit après un match amical opposant le Cap-Vert et le Chili en Nouvelle-Zélande, en mars dernier.

Dans son témoignage, elle a déclaré aux autorités avoir été invitée à une réception dans une salle privée de l'hôtel où elle séjournait avec les joueurs. Elle s'y est rendue, pensant qu'il s'agissait d'un événement professionnel, mais c'était en réalité une fête.

Lors de son retour dans sa chambre, Mendes serait entré à sa suite, lui aurait asséné des coups de poing, l'aurait étranglée, mordue, avant de la violer.

Une plainte déposée le 10 avril dernier

Cette femme, résidant en Nouvelle-Zélande, a déclaré avoir été violée par Ryan Mendes le 27 mars, à l'hôtel où séjournait l'équipe, situé à Auckland.

La police a ouvert une enquête après que la victime ait déposé plainte le 10 avril dernier. Un mois plus tard, la Fédération néo-zélandaise de football a informé la Fifa de l'ouverture d'une enquête, à la suite de la publication de l'affaire dans la presse locale.

La plaignante a transmis des photos de ses blessures à O Globo. Elle et son mari auraient envoyé, le 10 mai dernier, des notifications extrajudiciaires à la Fédération du Cap-Vert et à la Fifa, accompagnées d'un récit détaillé des faits, de preuves, ainsi qu'une demande d'exclusion du joueur de la Coupe du Monde. Ils indiquent n'avoir reçu aucune réponse.

Alors que le Cap-Vert a réussi à décrocher une qualification historique pour les huitièmes de finale de la compétition, l'équipe affrontera l'Argentine avec son capitaine le samedi 4 juillet à 00h00 (heure de Paris).