Coupe du monde 2026 : Zinédine Zidane, Kylian Mbappé, Neymar… les confidences de l’ex-footballeur brésilien Ronaldo

Dans un entretien à L’Équipe, Ronaldo, l’ancien footballeur brésilien, a évoqué les cas de Zinédine Zidane, Neymar ou encore Kylian Mbappé.

Zinédine Zidane sélectionneur ?

«Il est absolument capable d’être sélectionneur de l’équipe de France, j’ai toujours dit qu’il avait le profil parfait pour ce poste. Il a le talent, l’expérience, l’intelligence tactique et le caractère idéal. Et ce n’est pas seulement une intuition que je vous donne, il l’a déjà prouvé avec son brillant passage à la tête du Real Madrid.»

Neymar à la coupe du monde 2026

«Bien sûr que j'étais favorable à son retour, pour une bonne raison : Neymar est décisif. Je ne vois pas un autre joueur dans le groupe actuel avec la même capacité que lui à faire gagner un match. Donc si on pouvait compter sur lui, il ne fallait pas laisser passer l'occasion. Il a eu l'autorisation des médecins, il est en forme physiquement, et maintenant il a une chance de faire taire tous ceux qui n'ont pas cru en lui. J'ai moi aussi connu mon propre retour en 2002, alors je suis à fond derrière Neymar. (...) Je suis excité et derrière lui. Il n'a plus besoin de prouver son talent à 34 ans, mais j'espère que ses performances feront taire tous ceux qui l'ont enterré. Parce qu'il n'y a rien de comparable au fait de voir un grand sportif réussir son retour.»

le niveau de Kylian Mbappé

«Il faut aussi penser à l'héritage qu'on laisse. Lionel Messi et Kylian Mbappé sont tous les deux, sans aucun doute, des joueurs qui transcendent les chiffres et qui méritent d'être les meilleurs buteurs de tous les temps de la compétition. Messi, c'est l'un des plus grands joueurs de toute l'histoire du football et il est encore influent et décisif aujourd'hui. Quant à Mbappé, son style de jeu me fait penser à moi à mon apogée. Il est l'un des plus grands du foot actuel et un héritier naturel des légendes du jeu.»