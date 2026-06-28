Cyclisme : le classement final des championnats de France sur route 2026 après la victoire de Romain Gregoire

Romain Grégoire (Groupama - FDJ United) a été sacré, ce dimanche, champion de France de la course en ligne pour la 1ère fois de sa carrière, devant Paul Lapeira (2e, Decathlon-CMA CGM), Joris Delbove (3e, TotalEnergies) à La Tour-du-Pin (Isère).
Le classement de la course en ligne
1. Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) en 5h12'47"
2. Paul Lapeira (Decathlon-CMA CGM) à 13"
3. Joris Delbove (TotalEnergies) à 14"
4. Alex Baudin (EF Education - Easy Post) à 22"
5. Léo Bisiaux (Decathlon-CMA CGM) à 26"
6. Jordan Jegat (TotalEnergies) à 0'49''
7. Clément Berthet (Groupama-FDJ United) à 1'24''
8. Alexandre Delettre (TotalEnergies) à 1'24''
9. Axel Mariault (CIC Pro Cycling Academy) à 1'24''
10. Dorian Godon (Netcompany Ineos) à 1'29''
11. Axel Laurance (Netcompany Ineos) à 1'29''
12. Julien Bernard (Lidl - Trek) à 1'29''
13. Nicolas Breuillard (TotalEnergies) à 1'29''
14. Valentin Madouas (Groupama-FDJ United) à 1'56''
15. Aubin Sparfel (Decathlon AG2R La Mondiale Dvt) à 1'56''
16. Pavel Sivakov (UAE Team Emirates - XRG) à 1'56''
17. Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) à 1'56''
18. Paul Magnier (Soudal - Quick Step) à 3'05''
19. Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates - XRG) à 3'05''
20. Mattéo Vercher (TotalEnergies)à 3'12''