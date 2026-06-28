Formule 1 : George Russell s'impose en Autriche et décroche sa deuxième victoire de la saison

Le Britannique George Russell, parti en pole position, a remporté ce dimanche 28 juin, le Grand Prix de Formule 1 d'Autriche devant le Néerlandais Max Verstappen.

Il se relance ! Alors que son jeune coéquipier Kimi Antonelli marche sur l’eau depuis le début de la saison avec cinq victoires, le pilote britannique de Formule 1 George Russell a remporté dimanche le Grand Prix d'Autriche, qu'il a maîtrisé de bout en bout, devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et son jeune coéquipier italien chez Mercedes.

C'est la deuxième victoire de Russell cette année après le premier Grand Prix de la saison en Australie, ce qui lui permet de refaire un peu son retard sur Antonelli, leader au championnat du monde. «C'est incroyable d'être de retour sur la plus haute marche», a confié Russell aussitôt après la course dont il avait signé samedi la pole position devant les Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et de Lewis Hamilton, qui d’ailleurs ne termine que huitième et cinquième.

kimi Antonelli déçu

C’est finalement la Red Bull du quadruple champion du monde Verstappen qui a réalisé son meilleur résultat de l'année, après des premières courses difficiles.

Le leader du Championnat du monde, Antonelli, 19 ans, s'en est voulu de n'avoir été que 3e. «J'étais un peu trop enthousiaste dans les premiers tours et n'ai pas bien conduit, j'ai fait trop de fautes», a-t-il déclaré.

Du côté des Français, Isack Hadjar (Red Bull) finit 6e, Pierre Gasly (Alpine) 13e hors des points et Esteban Ocon 16e.