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Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix d’Autriche

Le Français Isack Hadjar (FRA/Red Bull) partira à la 8e position. [REUTERS/Lisa Leutner]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Comme à Barcelone, George Russel partira en pole position du Grand Prix d’Autriche, qui sera à suivre ce dimanche à 15h sur Canal+. Charles Leclerc et Lewis Hamilton suivront le Britannique. 

1ère ligne 

George Russel (GBR/Mercedes) 

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 

2e ligne 

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 

3e ligne 

Max Verstappen (NED/Red Bull) 

Lando Norris (GBR/McLaren 

4e ligne 

Oscar Piastri (AUS/McLaren) 

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 

5e ligne 

Liam Lawson (NZ/Racing Bulls) 

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls) 

6e ligne 

Pierre Gasly (FRA/Alpine) 

Gabriel Bortoleto (BRE/Audi) 

7e ligne 

Oliver Bearman (GBR/Haas) 

Nico Hülkenberg (ALL/Audi) 

8e ligne 

Esteban Ocon (FRA/Haas) 

Franco Colapinto (ARG/Alpine) 

9e ligne 

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams) 

Alexander Albon (THA/Williams) 

10e ligne 

Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 

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11e ligne 

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 

Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

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