Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix d’Autriche

Comme à Barcelone, George Russel partira en pole position du Grand Prix d’Autriche, qui sera à suivre ce dimanche à 15h sur Canal+. Charles Leclerc et Lewis Hamilton suivront le Britannique.
1ère ligne
George Russel (GBR/Mercedes)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
2e ligne
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
3e ligne
Max Verstappen (NED/Red Bull)
Lando Norris (GBR/McLaren
4e ligne
Oscar Piastri (AUS/McLaren)
Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
5e ligne
Liam Lawson (NZ/Racing Bulls)
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls)
6e ligne
Pierre Gasly (FRA/Alpine)
Gabriel Bortoleto (BRE/Audi)
7e ligne
Oliver Bearman (GBR/Haas)
Nico Hülkenberg (ALL/Audi)
8e ligne
Esteban Ocon (FRA/Haas)
Franco Colapinto (ARG/Alpine)
9e ligne
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams)
Alexander Albon (THA/Williams)
10e ligne
Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
11e ligne
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin)