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MotoGP : la grille de départ du Grand Prix des Pays-Bas

Le Grand Prix des Pays-Bas sera à suivre sur Canal+, dès 14h. [REUTERS/David W Cerny]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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616, c’est le nombre de jours depuis lesquels Jorge Martin n’était plus parti en pole position d’un Grand Prix de MotoGP. Le pilote espagnol sera suivi par le Japonais Ai Ogura et l’Italien Marco Bezzecchi. Le Français Fabio Quartararo partira quant à lui à la 9e place. 

1ère ligne

 Jorge Martín (ESP/Aprilia) 

Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 

Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 

2e ligne 

Raul Fernandez (ESP/Aprilia-Trackhouse) 

Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 

Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 

3e ligne 

Marc Marquez (ESP/Ducati) 

Pedro Acosta (ESP/KTM) 

Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 

4e ligne 

Joan Mir (ESP/Honda) 

Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 

Alex Marquez (ESP/Ducati-Gresini) 

5e ligne 

Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR) 

Brad Binder (RSA/KTM) 

Alex Rins (ESP/Yamaha) 

6e ligne 

Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 

Luca Marini (ITA/Honda) 

Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 

7e ligne 

Maverick Vinales (ESP/KTM-Tech3) 

Augusto Fernandez (ESP/Yamaha) 

Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR) 

8e ligne 

Toprak Razgatlioglu (TUR/Yamaha-Pramac)

SportMotoGPGrand PrixPays-Bas

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