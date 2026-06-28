MotoGP : la grille de départ du Grand Prix des Pays-Bas

616, c’est le nombre de jours depuis lesquels Jorge Martin n’était plus parti en pole position d’un Grand Prix de MotoGP. Le pilote espagnol sera suivi par le Japonais Ai Ogura et l’Italien Marco Bezzecchi. Le Français Fabio Quartararo partira quant à lui à la 9e place.
1ère ligne
Jorge Martín (ESP/Aprilia)
Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse)
Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia)
2e ligne
Raul Fernandez (ESP/Aprilia-Trackhouse)
Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)
Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46)
3e ligne
Marc Marquez (ESP/Ducati)
Pedro Acosta (ESP/KTM)
Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)
4e ligne
Joan Mir (ESP/Honda)
Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3)
Alex Marquez (ESP/Ducati-Gresini)
5e ligne
Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR)
Brad Binder (RSA/KTM)
Alex Rins (ESP/Yamaha)
6e ligne
Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46)
Luca Marini (ITA/Honda)
Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac)
7e ligne
Maverick Vinales (ESP/KTM-Tech3)
Augusto Fernandez (ESP/Yamaha)
Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR)
8e ligne
Toprak Razgatlioglu (TUR/Yamaha-Pramac)