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Natation : le programme et les résultats complets des championnats de France 2026

Léon Marchand a remporté samedi le 400 m quatre nages. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Les Championnats de France de natation 2026 se déroulent à Saint-Étienne du samedi 27 juin au jeudi 2 juillet. Voici les résultats. 

Samedi 27 juin

100 m nage libre femmes

1. Marie Wattel (FRA) 53.96
2. Béryl Gastaldello (FRA), + 0,14 s
3. Mary-Ambre Moluh (FRA), + 0,19 s

800 m nage libre femmes

1. Lou-Ann Gaudaire (FRA) 8:35.08
2. Alexa Reyna (FRA), + 1,56 s
3. Laura Gourgeon (FRA), + 9,17 s

200 m dos femmes

1. Bertille Cousson (FRA) 2:08.67
2. Pauline Mahieu (FRA), + 3,04 s
3. Lou-Anne Guiton (FRA), + 3,61 s

100 m brasse hommes

1. Carl Aitkaci (FRA) 59.81
2. Antoine Viquerat (FRA), + 0,62 s
3. Sébastien Capogna (FRA), + 0,98 s

50 m papillon hommes

1. Michel Arkhangelsky (BRN) 22.91
2. Nikita Baez (FRA), + 0,35 s
3. Clément Secchi (FRA), + 0,47 s

400 m quatre nages hommes

1. Léon Marchand (FRA) 4:04.56
2. Émilien Mattenet (FRA), + 12,72 s
3. Jaouad Syoud (ALG), + 18,91 s

Dimanche 28 juin

800 m nage libre hommes 

1. Romain Raguennaud (FRA) 7 :51 :76
2. David Aubry (FRA) 7 :52 :39
3. Emile Vincent (FRA) 7 :54 :19

100 m brasse femmes 

1. Chloé Braun (FRA) 1 :08 :31
2. Cyrielle Duhamel (FRA) 1 :08 :35
3. Lucie Vasquez (FRA) 1 :08 :59

200 m dos hommes 

1. Yohann Ndoye-Brouard (FRA) 
2. Antoine Herlem (FRA) 1 :57 :79
3. Mewen Tomac (FRA) 1 :58 :51

200 m nage libre femmes 

1. Lucile Tessariol (FRA) 1 :58 :51
2. Giulia Rossi-Bene (FRA) 2 :00 :17
3. Marina Jehl (FRA) 2 :00 :93

100 m nage libre hommes

1. Cedric Gabali (FRA) 48 :82
2. Nans Mazellier (FRA) 48 :88
3. Sauveur Cristofini (FRA) 48 :99

50 m papillon femmes 

1. Marie Wattel (FRA) 25 :99
2. Albane Cachot (FRA) 26 :04
3. Mélanie Henique (FRA) 26 :15

Lundi 29 juin

Session du matin - 9h30

100 m papillon femmes - Séries
100 m papillon hommes - Séries
50 m dos femmes - Séries
200 m brasse hommes - Séries
400 m 4 nages femmes - Séries

Session de l'après-midi - 16h30

100 m papillon femmes - Finales
100 m papillon hommes - Finales
50 m dos femmes - Finales
200 m brasse hommes - Finales
400 m 4 nages femmes - Finales

Mardi 30 juin

Session du matin - 9h30

200 m nage libre hommes - Séries
200 m brasse femmes - Séries
50 m dos hommes - Séries
100 m dos femmes - Séries
50 m brasse hommes - Séries
1 500 m nage libre femmes - Premières séries

Session de l'après-midi - 16h30

1 500 m nage libre femmes - Série finale
50 m brasse hommes - Finales 
100 m dos femmes - Finales
50 m dos hommes - Finales
200 m brasse femmes - Finales
200 m nage libre hommes - Finales

Mercredi 1er juillet

Session du matin - 9h30

50 m nage libre femmes - Séries
100 m dos hommes - Séries
200 m papillon femmes - Séries
200 m papillon hommes Séries
200 m 4 nages femmes - Séries
1 500 m nage libre hommes - Premières séries

Session de l'après-midi - 16h30

1 500 m nage libre hommes - Série finale
200 m papillon femmes - Finales
100 m dos hommes - Finales
200 m 4 nages femmes - Finales
200 m papillon hommes - Finales
50 m nage libre femmes - Finales

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Jeudi 2 juillet

Session du matin - 9h30

400 m nage libre hommes - Séries
400 m nage libre femmes - Séries
50 m nage libre hommes - Séries
50 m brasse femmes - Séries
200 m 4 nages hommes - Séries

Session de l'après-midi - 16h30

400 m nage libre hommes - Finales
50 m brasse femmes - Finales
50 m nage libre hommes - Finales
400 m nage libre femmes - Finales
200 m 4 nages hommes - Finales
 

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