Natation : le programme et les résultats complets des championnats de France 2026

Les Championnats de France de natation 2026 se déroulent à Saint-Étienne du samedi 27 juin au jeudi 2 juillet. Voici les résultats.
Samedi 27 juin
100 m nage libre femmes
1. Marie Wattel (FRA) 53.96
2. Béryl Gastaldello (FRA), + 0,14 s
3. Mary-Ambre Moluh (FRA), + 0,19 s
800 m nage libre femmes
1. Lou-Ann Gaudaire (FRA) 8:35.08
2. Alexa Reyna (FRA), + 1,56 s
3. Laura Gourgeon (FRA), + 9,17 s
200 m dos femmes
1. Bertille Cousson (FRA) 2:08.67
2. Pauline Mahieu (FRA), + 3,04 s
3. Lou-Anne Guiton (FRA), + 3,61 s
100 m brasse hommes
1. Carl Aitkaci (FRA) 59.81
2. Antoine Viquerat (FRA), + 0,62 s
3. Sébastien Capogna (FRA), + 0,98 s
50 m papillon hommes
1. Michel Arkhangelsky (BRN) 22.91
2. Nikita Baez (FRA), + 0,35 s
3. Clément Secchi (FRA), + 0,47 s
400 m quatre nages hommes
1. Léon Marchand (FRA) 4:04.56
2. Émilien Mattenet (FRA), + 12,72 s
3. Jaouad Syoud (ALG), + 18,91 s
Dimanche 28 juin
800 m nage libre hommes
1. Romain Raguennaud (FRA) 7 :51 :76
2. David Aubry (FRA) 7 :52 :39
3. Emile Vincent (FRA) 7 :54 :19
100 m brasse femmes
1. Chloé Braun (FRA) 1 :08 :31
2. Cyrielle Duhamel (FRA) 1 :08 :35
3. Lucie Vasquez (FRA) 1 :08 :59
200 m dos hommes
1. Yohann Ndoye-Brouard (FRA)
2. Antoine Herlem (FRA) 1 :57 :79
3. Mewen Tomac (FRA) 1 :58 :51
200 m nage libre femmes
1. Lucile Tessariol (FRA) 1 :58 :51
2. Giulia Rossi-Bene (FRA) 2 :00 :17
3. Marina Jehl (FRA) 2 :00 :93
100 m nage libre hommes
1. Cedric Gabali (FRA) 48 :82
2. Nans Mazellier (FRA) 48 :88
3. Sauveur Cristofini (FRA) 48 :99
50 m papillon femmes
1. Marie Wattel (FRA) 25 :99
2. Albane Cachot (FRA) 26 :04
3. Mélanie Henique (FRA) 26 :15
Lundi 29 juin
Session du matin - 9h30
100 m papillon femmes - Séries
100 m papillon hommes - Séries
50 m dos femmes - Séries
200 m brasse hommes - Séries
400 m 4 nages femmes - Séries
Session de l'après-midi - 16h30
100 m papillon femmes - Finales
100 m papillon hommes - Finales
50 m dos femmes - Finales
200 m brasse hommes - Finales
400 m 4 nages femmes - Finales
Mardi 30 juin
Session du matin - 9h30
200 m nage libre hommes - Séries
200 m brasse femmes - Séries
50 m dos hommes - Séries
100 m dos femmes - Séries
50 m brasse hommes - Séries
1 500 m nage libre femmes - Premières séries
Session de l'après-midi - 16h30
1 500 m nage libre femmes - Série finale
50 m brasse hommes - Finales
100 m dos femmes - Finales
50 m dos hommes - Finales
200 m brasse femmes - Finales
200 m nage libre hommes - Finales
Mercredi 1er juillet
Session du matin - 9h30
50 m nage libre femmes - Séries
100 m dos hommes - Séries
200 m papillon femmes - Séries
200 m papillon hommes Séries
200 m 4 nages femmes - Séries
1 500 m nage libre hommes - Premières séries
Session de l'après-midi - 16h30
1 500 m nage libre hommes - Série finale
200 m papillon femmes - Finales
100 m dos hommes - Finales
200 m 4 nages femmes - Finales
200 m papillon hommes - Finales
50 m nage libre femmes - Finales
Jeudi 2 juillet
Session du matin - 9h30
400 m nage libre hommes - Séries
400 m nage libre femmes - Séries
50 m nage libre hommes - Séries
50 m brasse femmes - Séries
200 m 4 nages hommes - Séries
Session de l'après-midi - 16h30
400 m nage libre hommes - Finales
50 m brasse femmes - Finales
50 m nage libre hommes - Finales
400 m nage libre femmes - Finales
200 m 4 nages hommes - Finales