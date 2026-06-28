Natation : le programme et les résultats complets des championnats de France 2026

Les Championnats de France de natation 2026 se déroulent à Saint-Étienne du samedi 27 juin au jeudi 2 juillet. Voici les résultats.

Samedi 27 juin

100 m nage libre femmes

1. Marie Wattel (FRA) 53.96

2. Béryl Gastaldello (FRA), + 0,14 s

3. Mary-Ambre Moluh (FRA), + 0,19 s

800 m nage libre femmes

1. Lou-Ann Gaudaire (FRA) 8:35.08

2. Alexa Reyna (FRA), + 1,56 s

3. Laura Gourgeon (FRA), + 9,17 s

200 m dos femmes

1. Bertille Cousson (FRA) 2:08.67

2. Pauline Mahieu (FRA), + 3,04 s

3. Lou-Anne Guiton (FRA), + 3,61 s

100 m brasse hommes

1. Carl Aitkaci (FRA) 59.81

2. Antoine Viquerat (FRA), + 0,62 s

3. Sébastien Capogna (FRA), + 0,98 s

50 m papillon hommes

1. Michel Arkhangelsky (BRN) 22.91

2. Nikita Baez (FRA), + 0,35 s

3. Clément Secchi (FRA), + 0,47 s

400 m quatre nages hommes

1. Léon Marchand (FRA) 4:04.56

2. Émilien Mattenet (FRA), + 12,72 s

3. Jaouad Syoud (ALG), + 18,91 s

Dimanche 28 juin

800 m nage libre hommes

1. Romain Raguennaud (FRA) 7 :51 :76

2. David Aubry (FRA) 7 :52 :39

3. Emile Vincent (FRA) 7 :54 :19

100 m brasse femmes

1. Chloé Braun (FRA) 1 :08 :31

2. Cyrielle Duhamel (FRA) 1 :08 :35

3. Lucie Vasquez (FRA) 1 :08 :59

200 m dos hommes

1. Yohann Ndoye-Brouard (FRA)

2. Antoine Herlem (FRA) 1 :57 :79

3. Mewen Tomac (FRA) 1 :58 :51

200 m nage libre femmes

1. Lucile Tessariol (FRA) 1 :58 :51

2. Giulia Rossi-Bene (FRA) 2 :00 :17

3. Marina Jehl (FRA) 2 :00 :93

100 m nage libre hommes

1. Cedric Gabali (FRA) 48 :82

2. Nans Mazellier (FRA) 48 :88

3. Sauveur Cristofini (FRA) 48 :99

50 m papillon femmes

1. Marie Wattel (FRA) 25 :99

2. Albane Cachot (FRA) 26 :04

3. Mélanie Henique (FRA) 26 :15

Lundi 29 juin

Session du matin - 9h30

100 m papillon femmes - Séries

100 m papillon hommes - Séries

50 m dos femmes - Séries

200 m brasse hommes - Séries

400 m 4 nages femmes - Séries

Session de l'après-midi - 16h30

100 m papillon femmes - Finales

100 m papillon hommes - Finales

50 m dos femmes - Finales

200 m brasse hommes - Finales

400 m 4 nages femmes - Finales

Mardi 30 juin

Session du matin - 9h30

200 m nage libre hommes - Séries

200 m brasse femmes - Séries

50 m dos hommes - Séries

100 m dos femmes - Séries

50 m brasse hommes - Séries

1 500 m nage libre femmes - Premières séries

Session de l'après-midi - 16h30

1 500 m nage libre femmes - Série finale

50 m brasse hommes - Finales

100 m dos femmes - Finales

50 m dos hommes - Finales

200 m brasse femmes - Finales

200 m nage libre hommes - Finales

Mercredi 1er juillet

Session du matin - 9h30

50 m nage libre femmes - Séries

100 m dos hommes - Séries

200 m papillon femmes - Séries

200 m papillon hommes Séries

200 m 4 nages femmes - Séries

1 500 m nage libre hommes - Premières séries

Session de l'après-midi - 16h30

1 500 m nage libre hommes - Série finale

200 m papillon femmes - Finales

100 m dos hommes - Finales

200 m 4 nages femmes - Finales

200 m papillon hommes - Finales

50 m nage libre femmes - Finales

Jeudi 2 juillet

Session du matin - 9h30

400 m nage libre hommes - Séries

400 m nage libre femmes - Séries

50 m nage libre hommes - Séries

50 m brasse femmes - Séries

200 m 4 nages hommes - Séries

Session de l'après-midi - 16h30

400 m nage libre hommes - Finales

50 m brasse femmes - Finales

50 m nage libre hommes - Finales

400 m nage libre femmes - Finales

200 m 4 nages hommes - Finales

