Rugby : pourquoi les célébrations du titre du Stade toulousain sur la place du Capitole ont-elles été annulées ?

Prévues ce dimanche soir au lendemain du sacre du Stade Toulousain, les célébrations du titre de championnat de France de rugby, sur la place du Capitole, ont été annulées.

La météo a gâché la fête. Les célébrations du titre de champion de France de rugby du Stade toulousain, initialement prévues dans la soirée de dimanche sur la place du Capitole, sont annulées en raison des risques d'intempéries, ont indiqué la mairie et le club.

«Cette décision a été prise en lien avec Météo-France qui a émis une Vigilance Orange pour risque d'orages violents en Haute-Garonne à partir du milieu d'après-midi et jusque dans la nuit», écrit la mairie de Toulouse dans un communiqué.

25e titre de l'histoire du club

Comme à leur habitude, les joueurs du Stade toulousain, qui ont remporté 4 titres consécutifs (le 25e de leur histoire), devaient se rendre au balcon du Capitole pour y présenter le Bouclier de Brennus après leur victoire en finale du Top 14 samedi soir au Stade de France contre Montpellier (28-20).

Des festivités avec les équipes de jeunes puis un bain de foule sur une estrade au milieu de la place étaient prévus. «Les contraintes des joueurs ne permettront pas de reporter ce moment de partage avec les Toulousains», précise la mairie.

Le public toulousain a toutefois pu accueillir les quadruples champions de France en titre à leur arrivée à la gare Matabiau, à 15h45.