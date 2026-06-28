Ultra-Trail : qui est le Français Vincent Bouillard, auteur d'un exploit historique ?

À 32 ans, le traileur français Vincent Bouillard, révélé par son succès sur l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) en 2024, a remporté ce samedi la mythique Western States 100, en battant le record de l'épreuve, à Auburn (Californie).

Un record fou. Ce samedi, le Français Vincent Bouillard a remporté la Western States 100, un ultra-trail de référence aux États-Unis, en battant également le record de l’épreuve.

Le traileur a ainsi parcouru les 100 miles, soit 161 km, de l’épreuve avec notamment 5.500 m de dénivelé positif depuis Olympic Valley jusqu'à la piste d'un lycée d'Auburn en seulement 13 heures 46 minutes et 16 secondes. Jusqu’ici, le précédent record, établi en 2019 par l’Américain Jim Walmsley, était de 14 heures, 9 minutes et 28 secondes.

Vincent Bouillard, ingénieur production/innovation de profession, est un athlète semi-professionnel qui a été révélé lors du célèbre Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) en 2024. Avec cette victoire, il devient le premier Français à inscrire son nom au palmarès de la mythique course de l'Ouest américain, l'un des quatre Majeurs de l'ultra-trail avec l'UTMB à Chamonix, la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion et la Hardrock 100 dans le Colorado.

Une première tentative échouée

Il devient également le quatrième homme à remporter à la fois l'UTMB et la Western States, après les légendes de son sport en pleine croissance Kilian Jornet, Jim Walmsley et Tom Evans.

Le premier, Kilian Jornet, sacré sur la Western en 2011, et Jim Walmsley, quadruple vainqueur, étaient par ailleurs eux aussi sur le départ mais ont finalement abandonné.

En 2025, Vincent Bouillard avait lui aussi abandonné pour sa première tentative. Cette fois-ci, présent dans le top 5 presque tout au long de la course, le Français a été dépassé par les deux hommes avant de les voir décliner et de dépasser à son tour l'Italien Francesco Puppi, au finish supersonique, aux alentours du 140e kilomètre pour finir en beauté en solitaire.